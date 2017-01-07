И снова "Майн Кампф" Гитлера. Эксперт о природе успеха книги в Германии

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РИА Новости Украина

Уже год как аннотированная версия Гитлеровского манифеста Майн Кампф находится в продаже. С тех пор было продано 85 000 экземпляров. Эта долгое время запрещенная книга даже вошла в школьную программу.

Обо всех обстоятельствах связанных с книгой корреспондент Sputnik-Германия поговорил с президентом Германского союза филологов Хайнц-Юргеном Майдингером (Heinz-Jürgen Meidinger).

Книга была издана Институтом современной истории в Мюнхене (Institut für Zeitgeschichte). Майдингер лично купил один из томиков в 2000 страниц. Он в восторге от приобретения: "На мой взгляд, в эту книгу вложен огромный труд. Я выражаю всяческое свое уважение ученым, которые проделали столь большую работу". В качестве примера Майдингер приводит новые биографические факты и параллели с самим произведением, которые были проработаны в комментарии к книге.

Филолог добавляет: "Эта книга, конечно, не относится к тем, которые можно было бы "проглотить" вечерком. Эта версия является научным трудом. На каждую страницу Майн Кампфа приходятся по нескольку страниц комментария".

Кто те 85 000 человек, которые купили эту книгу, Майдингер, являющийся еще и директором гимназии в Баварии, может только предполагать: "Я буду очень рад, если в Германии найдется столько людей, заинтересованных в научной истории".

Но причины успеха книги Майдингер видит в другом: "Это, скорее всего соблазн "Ах, теперь это не запрещено" и, конечно, ажиотаж, созданный вокруг книги до ее выхода в свет". Относительно невысокая, по мнению Майдингера, цена в 49 евро тоже послужила успеху.

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На вопрос, возможно ли, что на руку книге сыграл соблазн зла, Майдингер с улыбкой ответил: "Возможно, но, в конечном счете, это не зло, а разоблаченное зло".

Вот уже год как Майн Кампф входит в школьную программу немецкого языка – из-за нехватки времени, однако, только в небольших отрывках. Главная цель: показать идеологию Гитлера. "В центре внимания при этом – антисемитизм, на каждом шагу встречающийся в книге", — поясняет учитель немецкого, а также расизм Гитлера и, как поясняет ученый, его жажда власти над всем миром, которую во время первого издания книги никто всерьез не принимал. Однако такие отрывки из Майн Кампф в школе проходили еще до издания аннотированной версии.

Особой реакции со стороны школьников не наблюдаются – по одной простой причине. Как поясняет Майдингер: "Ученики вообще не осознавали, что в качестве источника был употреблен Майн Кампф". Протестов или провокаций в виде нацистского приветствия, по словам школьного директора, не было – скорее некая усталость от темы нацизма. Но это связано не с книгой, а с учебным планом. Как на уроках истории, так и на уроках немецкого 9 и 10 классов теме нацизма уделяется большое внимание, так что у учеников это вызывает только вздохи: "Боже, опять нацизм".