Переизданная книга "Майн кампф" стала бестселлером в Германии

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КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Книга Адольфа Гитлера "Майн кампф" которая была переиздана с критическими комментариями и подготовлена Институтом современной истории в Мюнхене, стала хитом продаж в Германии в 2016 году. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.

В январе прошлого года книга поступила в продажу в ФРГ.

Как рассказал газете директор Института современной истории Андреас Виршинг, за год было продано 85 тысяч книг вместо изначально планируемых 4 тысяч, в конце января выйдет уже шестой тираж.

По словам Виршинга, готовится и французское издание. "Но это не будет перевод слово-в-слово. Перевод будет сокращен и переработан", — сказал он.

Виршинг отметил, что всего поступило 70 запросов на перевод, но это "превышает способности института". Ученый добавил, что "единственное, что мы бы сделали, это перевод на английский, так как будет очень большой охват аудитории".

Mein Kampf ("Моя борьба") была написана в 1924 году, Гитлер писал ее в заключении. Сочинение считается идеологическим фундаментом национал-социализма, при жизни фюрера книга издавалась миллионными тиражами. До 1945 года Mein Kampf была переведена на 18 языков, было продано более 12 миллионов экземпляров книги. В апреле 2010 года Mein Kampf Гитлера была внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов.