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Аномальная зима в Европе: замерзшая Польша, заснеженная Германия

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    Морозы и снег в Косово

    От переохлаждения в различных европейских городах за последние несколько дней, по данным СМИ, погибли как минимум 40 человек, большинство из них – бездомные и мигранты.

    Погода в Польше в конце прошлой недели приблизилась к температурному рекорду страны — минус 41 градусу.  

    Власти Италии готовы ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде южных областей страны в связи с огромным ущербом, который был нанесен местным сельхозпроизводителям в результате рекордно низких температур и обильных снегопадов, обрушившихся в последние дни на Апеннины.

    В Сербии пятый день продолжаются заморозки, и республиканское управление гидрометеорологии предупреждает о низких по местным меркам температурах, до минус 22 градусов. 

    Греческие школьники получили дополнительные каникулы из-за холодов, установившихся в стране в последние дни, — во вторник занятия отменены во всех школах Греции.

    Погода в Германии остается морозной, на юго-западе страны продолжаются сильные снегопады, которые к середине текущей недели охватят и восточные регионы.

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