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    В Германии задержаны неонацисты, планировавшие атаки на беженцев

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (617)

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    Обыски в 12 квартирах и других помещениях на территории федеральных земель Баден-Вюртемберг, Берлин, Бранденбург, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц и Саксония-Анхальт проводились по подозрению в формировании правоэкстремистской группировки.
    Полиция, архивное фото
    REUTERS Alex Domanski

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В среду, 25 января, сразу в нескольких городах Германии прошла спецоперация против представителей неонацистской группировки, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

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    Отмечается, что шестерых задержанных подозревают в планировании нападений на полицию и мигрантов.

    Обыски в 12 квартирах и других помещениях на территории федеральных земель Баден-Вюртемберг, Берлин, Бранденбург, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц и Саксония-Анхальт проводились по подозрению в формировании правоэкстремистской группировки, в операции было задействовано около 200 полицейских.

    "Шестерых обвиняемых, которые преимущественно состояли в связи через социальные сети, подозревают в формировании правоэкстремистского объединения. С весны 2016 года они планировали вооруженные нападения на полицейских, соискателей статуса беженца и людей из иудейских общин. Седьмому обвиняемому вменяется поддержка группы", — сказано в сообщении ведомства.

    Сообщается, что "информации о планировании конкретного теракта" нет, ведется следствие.

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после теракта на рождественской ярмарке в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, будут приняты срочные меры. Говоря о необходимости ускорить процедуру высылки мигрантов, которым отказали в статусе беженца, канцлер выступила за признание Алжира, Марокко и Туниса "безопасными странами".

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