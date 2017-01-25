В Германии задержаны неонацисты, планировавшие атаки на беженцев

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В среду, 25 января, сразу в нескольких городах Германии прошла спецоперация против представителей неонацистской группировки, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.

Отмечается, что шестерых задержанных подозревают в планировании нападений на полицию и мигрантов.

Обыски в 12 квартирах и других помещениях на территории федеральных земель Баден-Вюртемберг, Берлин, Бранденбург, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц и Саксония-Анхальт проводились по подозрению в формировании правоэкстремистской группировки, в операции было задействовано около 200 полицейских.

"Шестерых обвиняемых, которые преимущественно состояли в связи через социальные сети, подозревают в формировании правоэкстремистского объединения. С весны 2016 года они планировали вооруженные нападения на полицейских, соискателей статуса беженца и людей из иудейских общин. Седьмому обвиняемому вменяется поддержка группы", — сказано в сообщении ведомства.

Сообщается, что "информации о планировании конкретного теракта" нет, ведется следствие.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после теракта на рождественской ярмарке в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, будут приняты срочные меры. Говоря о необходимости ускорить процедуру высылки мигрантов, которым отказали в статусе беженца, канцлер выступила за признание Алжира, Марокко и Туниса "безопасными странами".