наверх
25.01.201704:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.27- 0.02
  • USD27.23- 0.10
Рубрики
Ещё
    В мире

    Экс-президент ЕП Шульц выдвинут кандидатом в канцлеры Германии

    (обновлено: )54
    Министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что кандидатура Мартина Шульца, как ожидается, будет утверждена президиумом партии СДПГ в предстоящее воскресенье.
    Мартин Шульц
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Экс-глава Европарламента Мартин Шульц будет кандидатом СДПГ в канцлеры и кандидатом на пост председателя партии, заявил нынешний глава партии, министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
    Трамп раскритиковал миграционную политику Меркель и предрек распад ЕС

    Ранее глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман подтвердил, что кандидатом в канцлеры от партии станет экс-глава Европарламента Мартин Шульц.

    "Рад, что президиум последовал нашему предложению единогласно", — сказал Габриэль журналистам в Берлине во вторник.

    "Мартин (Шульц — ред.) — крупный социал-демократ, он тот, кто может строить мосты, объединять людей… Рад, что он берется за эту задачу. Я убежден, что у него наилучшие шансы в качестве кандидата в канцлеры", — добавил он.

    Кандидатура Шульца, как ожидается, будет утверждена президиумом партии в предстоящее воскресенье. "Завтра я выступлю на заседании фракции и затем перед президиумом партии", — сказал Шульц.

    Парламентские выборы в Германии, по итогам которых будет избран канцлер, пройдут 24 сентября 2017 года.

    Ранее Шульц заявил, что среди лидеров 28 стран-членов Евросоюза нет единого мнения в отношении необходимости применения новых санкций против России из-за Сирии.

    Читайте также: The Economist: эмиграция крушит экономику восточной Европы

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Активисты заблокировали проезд по Одесской трассе в Киеве
    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине
    На месте стрельбы в Олевске
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения