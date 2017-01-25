Экс-президент ЕП Шульц выдвинут кандидатом в канцлеры Германии

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Экс-глава Европарламента Мартин Шульц будет кандидатом СДПГ в канцлеры и кандидатом на пост председателя партии, заявил нынешний глава партии, министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль.

Ранее глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман подтвердил, что кандидатом в канцлеры от партии станет экс-глава Европарламента Мартин Шульц.

"Рад, что президиум последовал нашему предложению единогласно", — сказал Габриэль журналистам в Берлине во вторник.

"Мартин (Шульц — ред.) — крупный социал-демократ, он тот, кто может строить мосты, объединять людей… Рад, что он берется за эту задачу. Я убежден, что у него наилучшие шансы в качестве кандидата в канцлеры", — добавил он.

Кандидатура Шульца, как ожидается, будет утверждена президиумом партии в предстоящее воскресенье. "Завтра я выступлю на заседании фракции и затем перед президиумом партии", — сказал Шульц.

Парламентские выборы в Германии, по итогам которых будет избран канцлер, пройдут 24 сентября 2017 года.

Ранее Шульц заявил, что среди лидеров 28 стран-членов Евросоюза нет единого мнения в отношении необходимости применения новых санкций против России из-за Сирии.

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