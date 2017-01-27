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    Берлускони вновь подозревается в коррупции по "делу Руби"

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    Как предполагают следователи, Берлускони через своего личного казначея ежемесячно направлял четырем "гостьям" нашумевших вечеринок денежные суммы за дачу ложных показаний в ходе предыдущих процессов.
    Сильвио Берлускони
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    РИМ, 27 янв — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони снова вошел в число подозреваемых в подкупе свидетелей в рамках расследования дела использования услуг несовершеннолетних проституток, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на материалы прокуратуры Милана.

    В октябре прокуратура Милана выступила с требованием привлечь к суду 23 человек, в том числе марокканку Кариму эль-Маруг по прозвищу "Руби", журналиста Карло Росселла и сенатора Мариарозарию Росси по так называемому "делу Руби-3". Среди обвиняемых, помимо самой Руби, есть и другие девушки, принимавшие участие в нашумевших праздниках Берлускони на вилле в Аркоре.

    Парламентская ассамблея Совета Европы
    FREDERICK FLORIN / AFP
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    Теперь речь может идти об открытии нового "дела Руби-4".

    По информации La Repubblica, Берлускони через своего личного казначея Джузеппе Спинелли вплоть до ноября прошлого года ежемесячно направлял четырем "гостьям" вечеринок наличные в размере от 2 до 3 тысяч евро. Как предполагают следователи, эти денежные суммы представляли из себя вознаграждение за дачу ложных показаний в ходе предыдущих процессов.

    Расследование последнего дела в отношении Берлускони "Руби-3", ставшего продолжением скандального "дела Руби", в ходе которого политик обвинялся в причастности к склонению к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением и результате был оправдан, было завершено в июне прошлого года.

    На предыдущих процессах следствие заявляло, что Берлускони якобы выплатил основным фигурантам "дела Руби" и, прежде всего, самой марокканке Кариме эль-Маруг более 10 миллионов евро за дачу показаний в его пользу на судебном процессе, который начался в апреле 2011 года.

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