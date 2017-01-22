Корольчук о переговорах по концессии теплосетей столицы

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Столичная власть ведет переговоры с норвежскими, польскими и французскими компаниями об условиях передачи в концессию теплосетей. Это может произойти после того, как закончится срок договора с "Киевэнерго".

Как заявил журналистам мэр столицы Виталий Кличко, ведутся переговоры с тремя компаниями — из Норвегии, Польши, Франции — которые готовы участвовать в открытых торгах на концессию теплосетей "Киевэнерго".

В ноябре 2016 мэр города уже анонсировал приход на столичный энергорынок иностранных компаний. Тогда он заявил, что Киев не будет продлевать контракт с публичным акционерным обществом "Киевэнерго".

Перспективу концессии теплосетей города в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Перспектива передачі в концесію тепломереж позитивна?

— Райдужна і песимістична, тому що тарифи будуть далі зростати за вартість теплоносія, гарячої води. Умови концесії передбачають для компанії, яка буде управляти тепловими мережами, що вона буде інвестувати в ремонт їх або модернізацію теплопунктів, тобто теплокомуненерго і, відповідно, вона повинна ці гроші собі повернути. І, звичайно, ми можемо часто почути, що, мовляв, в перспективі, коли компанія така поверне, то тариф знизиться. Але, на жаль, досвід Польщі і Литви, в тому ж Казахстані взагалі продавали тепломережі, то там тариф практично не знижувався. Тобто це така, більш теоретична річ. Це суттєвий мінус для населення і плюс, якщо тепломережі знаходяться в такому стані, який потребує термінової заміни, то залучення концесіонера за умови відсутності грошей у міської влади, яка є формальним власником цих тепломереж, дає можливість модернізувати, реставрувати, повністю заміняти або ремонтувати.

Але тут є важливий момент, що в українських реаліях часто замість реальних компаній-концесіонерів можуть з’являтись або компанії свої, наближені, тобто посередники різного роду, які будуть просто виконувати роль певної ширми для того, щоб певним чином освоювати кошти, які в тому числі може виділяти міська влада, залучати. Тому це, звичайно, важливе питання, одне з ключових. А про те, що заявив міський голова Кличко, що там будуть переговори, то, скоріше за все, мова йде про компанію, яка є французькою і працює в Польщі і Литві. Можливо, Франція і Польща поєднались в цьому питанні, бо вели переговори ще раніше, ще декілька років тому вони проявляли інтерес до тепломереж і хотіли працювати. Але тоді була інша економічна ситуація, тарифи не потребували такого підвищення, як сьогодні. Населення було більш працездатним і вони були зацікавлені в цьому ринку, тому що це, в принципі, прибутковий бізнес в усьому світі за умови платезданого населення або платезданого уряду, який може виділяти субсидії і компенсації. В даному випадку ні перше, ні друге не підходить до України, тобто фінансовий рівень населення, можливості знизились, і ми бачимо по тих же перших платіжках за холодні місяці грудень, січень, люди дивуються або взагалі виявляють своє обурення, тому говорити про те, щоб компанія-концесіонер з радістю приходила і працювала на українському ринку, поки що не можна.

Якщо тепломережі пройдуть модернізацію, тоді мінімізуються тепловтрати, отже споживач сплачуватиме менше?

— Так, логіка в цьому є. Дійсно, це заміна тепломереж, через які відбувається основна втрата 40% тепла, яке виробляється, саме через труби. Але ціна буде зростати, тому що тариф буде зростати, і зараз маємо ціну на газ дешеву в цілому світі, але вона буде далі зростати, плюс необхідність закладення в тариф компенсаційної частини для концесіонера, який буде проводити ці роботи, це все одно буде підвищувати тариф. Але, безумовно, це вихід з ситуації. А щоб не була компанія-посередник, компанія, яка буде виконувати роль не зовсім концесіонера, буде наближена компанія до міської влади чи до певних груп інтересів. Можливий ще такий фактор, що рік буде працювати компанія "Київенерго" з тепломережами. Можливо, це етап переговорів, який в будь-якому випадку буде проводити та ж міська влада з "Київенерго".

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Це певний шантаж?

— Можливо, можна так і сказати, що це переговорний шантаж. Подивимось, який він дасть ефект, але однозначно можна вдаватись до таких кроків, які будуть сприяти модернізації тепломереж Києва, інакше люди будуть платити і дорого, і втрати будуть відбуватись, і частота аварій буде більше. Вона вже збільшується.

Наскільки велика ймовірність, що "Київенерго" зробить модернізацію?

— Вони, я думаю, будуть пропонувати певний план, як і раніше пропонували, але сказати, що в них буде доступ до дешевих кредитних ресурсів, як іноземного концесіонера, це велике питання. Це ключовий момент, який дасть змогу іноземній компанії працювати на ринку України. Це дешевий кредитний ресурс, який вони можуть залучити в Європі. Українські компанії, та ж "Київенерго", цим похвалитись не можуть. Плюс у них своє додаткове кредитне навантаження, проблеми технічні, тому це також буде враховано в цих переговорах навколо можливої концесії тепломереж.

Напомним, что эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что одним из способов сократить перекрестное субсидирование является повышение тарифов для населения.

Также депутат Киевского городского совета Владимир Бондаренко заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг на руку олигархам.