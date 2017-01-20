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    Киев

    "Киевэнерго" обещает "серьезные" счета за отопление за январь - спецкор

    (обновлено: )11730
    Спецкор "ГС" Александр Ивасивка рассказал, что на брифинге "Киевэнерго" представители компании объясняли большие счета за тепло в декабре резким снижением температуры воздуха.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Компания "Киевэнерго" провела пресс-брифинг о начислениях за централизованное отопление в декабре. Ранее предприятие обещало объяснить, почему суммы в квитанциях за декабрь выше по сравнению с платежами за ноябрь и рассказать о типичных причинах больших начислений за тепло на конкретных примерах.

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    Чем компания аргументировала возросшие счета за отопление, узнал от представителей "Киевэнерго" специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

    "Первый зимний месяц, декабрь, на самом деле, был довольно-таки холодным, сопровождался резким сокращением температуры, соответственно, если температура была ниже, то в жилые дома нужно было заводить энергоноситель с более высокой температурой, тогда и учет этого тепла увеличивается. Кроме того, в "Киевэнерго" сообщили, что в соответствии с прогнозами, весь январь до конца будет холодным, поэтому в "Киевэнерго" готовят киевлян к тому, что счета за потребленное тепло в январе будут также — цитирую представителей "Киевэнерго" — "серьезными", — поделился подробностями брифинга Ивасивка.

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