"Киевэнерго" обещает "серьезные" счета за отопление за январь - спецкор

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Компания "Киевэнерго" провела пресс-брифинг о начислениях за централизованное отопление в декабре. Ранее предприятие обещало объяснить, почему суммы в квитанциях за декабрь выше по сравнению с платежами за ноябрь и рассказать о типичных причинах больших начислений за тепло на конкретных примерах.

Чем компания аргументировала возросшие счета за отопление, узнал от представителей "Киевэнерго" специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

"Первый зимний месяц, декабрь, на самом деле, был довольно-таки холодным, сопровождался резким сокращением температуры, соответственно, если температура была ниже, то в жилые дома нужно было заводить энергоноситель с более высокой температурой, тогда и учет этого тепла увеличивается. Кроме того, в "Киевэнерго" сообщили, что в соответствии с прогнозами, весь январь до конца будет холодным, поэтому в "Киевэнерго" готовят киевлян к тому, что счета за потребленное тепло в январе будут также — цитирую представителей "Киевэнерго" — "серьезными", — поделился подробностями брифинга Ивасивка.

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