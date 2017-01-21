Число получателей субсидий в Украине в 2016 году выросло на 42%

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В течение 2016 года в Украине субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг назначены 7 млн 677 тыс. домохозяйств, из них в городах — 5 млн 185 тыс., в сельской местности — 2 млн 492 тыс., сообщает ZN.UA со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным ведомства, по сравнению с 2015 годом количество таких домохозяйств увеличилось на 2 млн 284 тыс., или на 42,4%. Количество домохозяйств, получающих субсидии в декабре 2016 года, составило 43,6% от общего количества домохозяйств страны. Среди регионов наибольший удельный вес таких домохозяйств был в Сумской и Тернопольской областях (67,1% и 62,5% соответственно), а наименьший — в Одесской и Киеве (18,0% и 23,0% соответственно).

Читайте также: Есть ли предел падения гривны

Общая сумма субсидий, назначенных домохозяйствам, в январе-декабре 2016 года составила 5 млрд 705 млн грн. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2016 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 25,1% и составил 1364,5 грн.

Читайте также — Неподъемные платежки: платить, нет и как платить меньше. Советы экспертов

Ранее сообщалось, что средний размер субсидий в Украине превышает 1500 грн.