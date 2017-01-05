С РФ пока не удалось договориться о тарифах на транзит нефти - Минск

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Минск пока не согласовал с российской стороной тарифы на транзит нефти по белорусской территории в 2017 году, заявило в четверг Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии.

"Уполномоченные органы в области тарифного регулирования Белоруссии (Министерство антимонопольного регулирования и торговли, МАРТ) и России (Федеральная антимонопольная служба) также не пришли к согласию по размеру индексации тарифов", — сообщает белорусское государственное агентство Белта со ссылкой на МАРТ.

В ведомстве заявили, что в соответствии с методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии, была достигнута договоренность по размеру индексации тарифов между ПАО "Транснефть" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" на 11,76%. Между тем договоренность между ПАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" достигнута не была, говорится в сообщении.

"В соответствии методикой, в случае отсутствия договоренности по размеру индексации тарифов между уполномоченными органами Белоруссии и России, уполномоченный орган белорусской стороны в области тарифного регулирования утверждает размер тарифов на транспортировку нефти с вводом их в действие с 1 февраля 2017 года. При этом размер тарифов определяется повышением действующих ставок тарифа на среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2017 год, увеличенный не более чем на 0,03", — отметили в министерстве.

МАРТ принято постановление от 30 декабря, согласно которому ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке нефти увеличены на 11,76%, на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — на 7,7%. Эти тарифы действуют до конца марта.

В октябре МАРТ своим постановлением отменило предусмотренное с 11 октября 50-процентное повышение тарифов на транспортировку российской нефти. Минск и Москва продолжили переговоры по нефтегазовому спору. Минск в конце ноября сообщил о намерении увеличить тариф на прокачку нефти по своим трубопроводам на 20,5%. "Транснефть" такое повышение сочла чрезмерным и приступила к консультациям с белорусскими нефтетранспортными предприятиями. По их итогам, как сообщила российская компания ранее, Минску были направлены предложения повысить тарифы в соответствии с экономически обоснованным уровнем: на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — на 5,8%, ОАО "Полоцктранснефть Дружба" — на 11,76%.

Председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко 28 декабря заявил, что Белоруссия и Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит по территории республики российской нефти. По его словам, Минск хотел увеличить тариф на 20,5%, в то время как российская сторона соглашалась на увеличение в районе 5,5%.