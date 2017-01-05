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Белоруссия повышает тарифы на транспортировку нефти по своей территории

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Тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава повышен на 7,7%.
Государственные флаги России и Белоруссии
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии приняло решение о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны. Об этом говорится в постановлении ведомства от 30 декабря.

Бочки с нефтью. Архивное фото
Sergio Russo/flickr.com
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В документе, текст которого опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики, отмечается, что тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышен на 7,7% с 267,32 до 287,90 российских рублей ($4,75) за тонну нетто (без НДС).

Также отмечается, что по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — на 7,7% с 114,82 до 123,66 российских рублей ($2,03).

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что транзит российского газа через Украину снизится на 14 миллиардов кубометров в год в случае получения "Газпромом" полного доступа к мощностям газопровода Opal.

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