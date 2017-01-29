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    В Киеве прошла реконструкция боя за завод "Арсенал"

    (обновлено: )3101
    В Киеве прошло факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут. Около станции метро "Арсенальная" состоялось вече и реконструкция боя за завод "Арсенал" в конце января 1918 года.
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    После этого около тысячи активистов с факелами вышли колонной от станции метро "Арсенальная" в направлении к Аскольдовой могиле, чтобы почтить память Героев Крут.

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    На пути к памятнику погибшим Героям под Крутами активисты сформировали колонну и запалили факелы.

    В голове колонны шли активисты в форме трезубца. Движение на улице Грушевского было перекрыто в обе стороны.

    Колонну сопровождала конная полиция, а также автомобили патрульной полиции. Участники акции скандировали патриотические лозунги.

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