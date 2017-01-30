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    Число жертв теракта в мечети в Квебеке возросло до шести

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    Стрельба в мечети Квебека (46)

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    Представитель полиции Кристин Куломб сообщила журналистам, что "шесть человек в возрасте от 35 до 70 лет" погибли в результате теракта в мечети в канадской провинции Квебек.
    Стрельба в мечети в Квебеке
    Twitter RT

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В результате стрельбы в мечети Квебека погибли шесть человек, еще восемь получили ранения, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя полиции Кристин Куломб (Christine Coulombe).

    На месте стрельбы в Квебеке
    Канал CBS New York в Youtube
    Стрельба в мечети Квебека: кадры с места инцидента

    Как сообщила Куломб журналистам, "шесть человек в возрасте от 35 до 70 лет" погибли в результате теракта.

    Ранее сообщалось о пятерых погибших.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр провинции Квебек назвали стрельбу в мечети терактом.

    Агентство Рейтер со ссылкой на очевидца сообщало, что в мечети, где произошла стрельба, находилось порядка 40 человек. Сообщалось, что двое подозреваемых были задержаны.

    По данным радиостанции Radio Canada, неизвестные были в масках и кричали "Аллах Акбар", стреляя в толпу. Отмечается, что во время Рамадана в июне прошлого года под двери мечети была подброшена голова свиньи.

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