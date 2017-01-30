Напряжение в Черном море: идет эскадренный миноносец HMS Diamond

РИА Новости Украина

Великобритания, направляя эсминец Diamond в Черное море, хочет занять там место США, показать, что у нее есть боеспособный флот и поддержать украинских националистов, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) кандидат политических наук капитан первого ранга Михаил Ненашев.

Британская газета Daily Mail сообщила, что впервые после окончания холодной войны один из самых современных кораблей королевского флота Великобритании — возглавляющий оперативную группу НАТО эскадренный миноносец HMS Diamond, оснащенный противовоздушными ракетами Sea Viper, способными уничтожать реактивные самолеты и беспилотные летательные аппараты противника на расстоянии до 70 миль, идет в Черное море. На борту эсминца находятся около 60 десантников британской службы кораблей специального назначения.

Издание полагает, что Diamond поможет защитить 650 британских солдат, которые принимают участие в тайных учениях на Украине, и называет это решение премьер-министра правительства Соединенного Королевства Терезы Мэй "эффектной демонстрацией силы". Прибытие эсминца в Черное море должно совпасть с размещением британских солдат в странах Восточной Европы.

"Великобритания, направляя свой так называемый десантно-миссионный корабль Diamond в Черное море, хочет занять там место США, показать, что у нее есть боеспособный флот", — заявил Ненашев РИА Новости.

По его мнению, западные СМИ устали писать, что российские корабли ходят по Ла-Маншу, по северу Англии и Шотландии, а у Великобритании нет флота.

"Это — попытка показать, что все-таки флот у Соединенного Королевства есть. Основное — в политическом классе Великобритании царит растерянность: с Brexit (выходом Великобритании из Европейского Союза) все идет наперекосяк; с миграционными потоками нет никакой стабильности, плюс правящий класс, видимо, забыл, что они натворили в Ираке и Ливии, как они разворошили исламский терроризм. Поэтому сейчас пытаются стимулировать украинских активистов на провокации на юге России, в частности — против нашего флота", — считает председатель ДПФ.

Он полагает, что если рассуждать с военно-морской точки зрения, то для кораблей и авиации Черноморского флота эсминец Diamond — это очередная учебная мишень для тренировок.

"Следующий аспект. Новое руководство США заявляет о том, что оно хочет сосредоточиться на внутриамериканских проблемах. Англия в связи с этим, видимо, хочет вернуть себе статус владычицы морей. Как говорится, вспомнила старушка, как молодкой была. Это жалкие потуги показать, что военный бюджет осваивается не зря", — отметил собеседник агентства.

"Для нас присутствие Великобритании в Черном море не представляет никакой военной проблемы. Огневая мощь одного ракетного катера и максимум двух самолетов морской авиации Черноморского флота позволяет, мягко говоря, нейтрализовать один из самых современных кораблей королевского флота Великобритании — эсминец Diamond", — заключил председатель ДПФ.

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