В Славянске во время факельного шествия прогремел мощный взрыв - полиция

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Славянске прогремел мощный взрыв во дворе медицинского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

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"Около 17:30 часов в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение, что во дворе травматологическое отделение по улице Шевченко прогремел взрыв. Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборной по улице Шевченко.

По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывпакет.

Ранее сообщалось, что в Киеве состоялось факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут. Около станции метро "Арсенальная" состоялось вече и реконструкция боя за завод "Арсенал" в конце января 1918 года.