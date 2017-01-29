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    В Славянске во время факельного шествия прогремел мощный взрыв - полиция

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    Как сообщается, повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал. Взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборной по улице Шевченко.
    Взрыв в Славянске во время факельного шествия
    ГУ НП в Донецкой области

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Славянске прогремел мощный взрыв во дворе медицинского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

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    "Около 17:30 часов в дежурную часть Славянского отдела полиции поступило сообщение, что во дворе травматологическое отделение по улице Шевченко прогремел взрыв. Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции", — говорится в сообщении.

    Согласно сообщению, взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборной по улице Шевченко.

    По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывпакет.

    Ранее сообщалось, что в Киеве состоялось факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут. Около станции метро "Арсенальная" состоялось вече и реконструкция боя за завод "Арсенал" в конце января 1918 года.

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