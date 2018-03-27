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    Часть переселенцев физически не дождутся выплат от государства - эксперт

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    (обновлено: )11202
    По словам ведущего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований НАН Украины Ирины Новак, значительная часть пожилых переселенцев физически не дождутся своих выплат от государства.
    РИА Новости Украина

    "Постоянно происходит поток людей, когда люди выезжают, регистрируются, получают права ВПЛ (временно-перемещенных лиц — Ред.), потом идут проверки, поехал, не успел вернуться. Происходит постоянно изменение контингента. Количественно эта группа людей остается примерно одинаковой, но в середине люди меняются. И часть из них, которая не смогла пройти эти проверки, а это в основном люди пожилого возраста, которые не могут без посторонней помощи поехать или не имеют материальных средств. Выезд, процедура регистрации и пребывание на подконтрольной территории все это связано с расходами средств. Если люди имеют деньги они проводят эти процедуры. А если не имеют денег, а обычно если люди потеряли право получать пенсию, то они ограничены в финансовых ресурсах. Поэтому часть людей пожилого возраста выпадает из реестра переселенцев на какое-то время, если не сказать что навсегда", — сказала эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Внутренние переселенцы. Трагедия современной Украины". 

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    "Часть людей просто физически не дождутся своих выплат", — резюмировала эксперт.

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