Часть переселенцев физически не дождутся выплат от государства - эксперт

"Постоянно происходит поток людей, когда люди выезжают, регистрируются, получают права ВПЛ (временно-перемещенных лиц — Ред.), потом идут проверки, поехал, не успел вернуться. Происходит постоянно изменение контингента. Количественно эта группа людей остается примерно одинаковой, но в середине люди меняются. И часть из них, которая не смогла пройти эти проверки, а это в основном люди пожилого возраста, которые не могут без посторонней помощи поехать или не имеют материальных средств. Выезд, процедура регистрации и пребывание на подконтрольной территории все это связано с расходами средств. Если люди имеют деньги они проводят эти процедуры. А если не имеют денег, а обычно если люди потеряли право получать пенсию, то они ограничены в финансовых ресурсах. Поэтому часть людей пожилого возраста выпадает из реестра переселенцев на какое-то время, если не сказать что навсегда", — сказала эксперт в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Внутренние переселенцы. Трагедия современной Украины".

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"Часть людей просто физически не дождутся своих выплат", — резюмировала эксперт.