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    В Житомирской области СБУ изъяла более трех тонн янтаря

    (обновлено: )4201
    В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у организаторов и участников незаконного янтарного бизнеса более трех тонн необработанного камня.
    Служба безпеки України

    Во время ряда обысков в областном центре и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию" дельцов и средства для незаконной скупки и добычи "солнечного" камня.

    Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

    РАнее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное следствие по "янтарному делу".

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