В Житомирской области СБУ изъяла более трех тонн янтаря

Во время ряда обысков в областном центре и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию" дельцов и средства для незаконной скупки и добычи "солнечного" камня.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба СБУ.

РАнее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное следствие по "янтарному делу".