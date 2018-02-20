Завершено досудебное расследование по "янтарному делу"

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное следствие по "янтарному делу", сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Согласно информации, по итогам ​​объявлено о подозрении шести фигурантам дела, в том числе двум народным депутатам.

Подозреваемому нардепу, секретарю Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады Украины объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 358 УК — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Другому нардепу — заместителю председателя парламентского комитета по вопросам промышленной политики — инкриминируется та же статья.

Аналогичное подозрение объявлено ​​помощнику-консультанту народного депутата, который, по данным следствия, выступил в роли пособника в получении взятки.

Представителю межфракционного объединения "Депутатский контроль" и двум его пособникам было объявлено о подозрении по ст. 28 и 369-2 Уголовного кодекса — принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, или предложение либо обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды.

Детективы НАБУ 19 июня 2017 года задержали ряд лиц, причастных к получению неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По данным следствия, преступление было совершено при участии народных депутатов Украины. В июле Верховная Рада удовлетворила соответствующие представления руководителя САП Назара Холодницкого и дала согласие на привлечение их к уголовной ответственности.

Также НАБУ выложено видео по "янтарному делу":