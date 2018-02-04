Американский школьник сделал невероятный бросок и "взорвал" зал

Финал матча против школы Maine South, в котором его команда проигрывала со счетом 42:44, попал на видео, быстро ставшее вирусным. После неудачного броска соперника мяч попадает к Питерсу, и он успевает послать его в корзину до сигнала об окончании матча. После этого практически никто из присутствующих в зале не может сдержать эмоций.

Сам 15-летний Питерс, которого чикагские СМИ уже называют "легендой", признался в интервью каналу WHNT19 News, что не хотел "такой ответственности" и опасался, что мяч попадет именно к нему в руки.

"Со стороны все выглядело неплохо. Когда я попал, то был в шоке. Это, наверное, был лучший момент в моей жизни", — пояснил он.

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После этого броска Питерс, по его словам, не спал три дня из-за всеобщего внимания. В частности, его поздравил мэр Эванстона, объявивший 29 января "днем Блейка Питерса".

По словам юноши, он хотел бы, чтобы все поскорее вернулось в норму. "Жду не дождусь дня, когда все успокоится", — заявил он.

Питерс выразил готовность играть в баскетбол в колледже, но о карьере в НБА не помышляет. "Мне нравится право, наверное, займусь им", — добавил он.