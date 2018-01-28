Золотарев: уровень ненависти украинцев к власти растет

Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал катастрофические показатели недоверия украинцев к представителям власти и политикам.

Напомним, по данным последних опросов, худшие показатели доверия у министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова, генпрокурора Юрия Луценко, спикера Рады Андрея Парубия. Лидирует в антирейтинге бывший премьер Арсений Яценюк.

"Наибольшее падение переживают президент, Верховная Рада и правительство. Баланс минус 75-80 процентов. Это уровень ненависити. Это не то, что вас не любят, вас ненавидят", — сказал Золотарев на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Смотрите также: Политолог: Волкер на украинском направлении провалил все, что мог