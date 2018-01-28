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    Золотарев: уровень ненависти украинцев к власти растет

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    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев высказал свое мнение по поводу последних данных социологических опросов. Уровень недоверия украинцев к власти резко возрос.
    РИА Новости Украина

    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прокомментировал катастрофические показатели недоверия украинцев к представителям власти и политикам.

    Напомним, по данным последних опросов, худшие показатели доверия у министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова, генпрокурора Юрия Луценко, спикера Рады Андрея Парубия. Лидирует в антирейтинге бывший премьер Арсений Яценюк.

    "Наибольшее падение переживают президент, Верховная Рада и правительство. Баланс минус 75-80 процентов. Это уровень ненависити. Это не то, что вас не любят, вас ненавидят", — сказал Золотарев на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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