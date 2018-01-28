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    Политолог: Волкер на украинском направлении провалил все, что мог

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (255)

    (обновлено: )27860
    По словам политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, спецпредставитель США Курт Волкер на "украинском направлении" провалил все, что мог, а единственный вопрос, который успешно реализован – поставка вооружений.
    РИА Новости Украина

    Интересы европейских стран – участниц "Нормандской четверки" – все дальше расходятся с интересами США, считает политолог.

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    "В целом конфликт в Донбассе идет к замораживанию, а это вспышки боевых действий, похороны солдат, гуманитарные проблемы. У украинской власти нет политической воля для реализации "Минска", а американская сторона в этом деле прикрывает тылы Киева", – сказал Золотарев. 

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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