Затопленные дома и авто. Прогулка по улицам пригорода Парижа... на лодке

Уровень воды в Сене на территории Парижа будет повышаться до следующих выходных. Прогнозируется новый максимум, сравнимый с уровнем, зафиксированным в июне 2016 года (6,10 м), предупреждает Служба информирования о риске наводнения на основных реках Франции.

Тем не менее, несмотря на прогнозы уровень воды в Сене далек от исторического рекорда 1910 года (8,62 м).

В четверг, 25 января, уровень воды в Париже достиг отметки 5,40 м. Ситуация в пригородах вызывает большее беспокойство. В некоторых предместьях уровень воды поднялся уже до 7,40 м.

Корреспонденты Sputnik отправились в расположенную недалеко от столицы коммуну Вильнёв-ле-Руа (Villeneuve-le-Roi) в департаменте Валь-де-Марн (Val-de-Marne), где затоплена уже половина домов.

"Мостков нет, ничего не предусмотрено для того, чтобы люди могли выйти из своих домов или вернуться обратно. Жалкое зрелище! Такое случается уже не в первый раз, и ничего сделано не было. В 2016 году было то же самое. Они приехали в самый последний момент. В 2016 году наводнение было в июне, а сейчас зима, температура воды в Сене не 20 градусов. Дома все отключено, нет электричества, нет отопления, ничего нет", — сказал Филипп, житель коммуны Вильнёв-ле-Руа.

"Еще во вторник утром все жители были предупреждены, а те, кто хотел покинуть свои дома, были эвакуированы. Муниципальная полиция делает обходы, проходит по набережной, смотрит, все ли в порядке в домах", — отметила заместитель мэра коммуны Элизабет Арбей.

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