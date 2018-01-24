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    Фотоленты

    Сена и Рейн вышли из берегов во Франции: Париж затапливает

    (обновлено: )30030
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    SEBASTIEN BOZON / AFP
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    SEBASTIEN BOZON / AFP
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    SEBASTIEN BOZON / AFP
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    ludovic MARIN / AFP
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    PATRICK HERTZOG / AFP
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    FREDERICK FLORIN / AFP
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    FREDERICK FLORIN / AFP
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Наводнение во Франции, Сена и Рейн вышли из берегов
    JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

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    Из-за дождей и таяния снега реки Сена и Рейн вышли из берегов во Франции.

    Какая ситуация в Париже, городе Кель на границе Франции и Германии, а также французской коммуне Орнан, смотрите в фотоленте РИА Новости Украина.

    Cмотрите также видео: В Париже Сена вышла из берегов. Появилось видео

    В понедельник знаменитые парижские речные кораблики Bateaux Mouches перестали в ходить по Сене из-за растущего уровня воды в реке.

    Дожди в столичном регионе Франции с перерывами идут уже несколько дней. В настоящее время в Париже объявлен "желтый" уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в связи с сильным ветром, дождем и риском подтопления.

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