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    Клип британского певца, снятый в Киеве, набрал более 1 млн просмотров за сутки

    (обновлено: )204
    Популярный британский певец Калум Скотт снял в Киеве клип на песню под названием "You Are The Reason".
    Видеоканал CalumScottVEVO на Youtube

    Популярный британский певец Калум Скотт снял в Киеве клип на песню под названием "You Are The Reason".

    "С гордостью объявляю, что мое официальное музыкальное видео для "You Are The Reason" выходит сейчас! Это видео для меня много значит", — подписал музыкант свою видеоработу в Facebook.

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    В клипе можно увидеть памятник Тарасу Шевченко, Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, Софийский собор, Крещатик, подземные переходы на Майдане Независимости и, собственно, сам Майдан, памятник архистратигу Михаилу.

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