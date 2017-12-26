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    Директор Одесского зоопарка представил новый новогодний клип

    (обновлено: )18
    Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков представил новый новогодний клип. В белом костюме и маске в сопровождении белого лабрадора он исполнил новогодний хит.
    Канал Одесский Зоопарк на youtube

    Ранее директор Одесского зоопарка пел в костюмах обезьяны и петуха.

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