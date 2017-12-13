В Египте отправили певицу в тюрьму за развратный клип с бананом

скриншот с видео

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Египте осудили певицу Шайму Ахмед на два года тюрьмы за откровенный видеоклип на песню "I Have Issues", сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.

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В ролике артистка двигалась в нижнем белье и эротично поедала банан. 25-летнюю Ахмед признали виновным в "пропаганде разврата". Режиссер клипа также получил два года тюрьмы.

Шайму арестовали в ноябре, несмотря на то, что она официально извинилась за свое видео и поклялась, что не ожидала такой реакции на него.

Ранее сообщалось, что американская певица Леди Гага предстала в "рождественском" образе, которым поделилась в Instagram.