В Египте отправили певицу в тюрьму за развратный клип с бананом

скриншот с видео
КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Египте осудили певицу Шайму Ахмед на два года тюрьмы за откровенный видеоклип на песню "I Have Issues", сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.
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В ролике артистка двигалась в нижнем белье и эротично поедала банан. 25-летнюю Ахмед признали виновным в "пропаганде разврата". Режиссер клипа также получил два года тюрьмы.
Шайму арестовали в ноябре, несмотря на то, что она официально извинилась за свое видео и поклялась, что не ожидала такой реакции на него.
Ранее сообщалось, что американская певица Леди Гага предстала в "рождественском" образе, которым поделилась в Instagram.