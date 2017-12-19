"Сидим на мине замедленного действия". Эксперт о ценах на продукты

"Некоторые продукты уже в первом месяце (2017) года выросли в цене до 10%. Уже тогда можно было прогнозировать, что рост цен будет значительно выше, чем рост реальных доходов. Другой вопрос — что нас ждет в 2018 году. Мы сейчас сидим на мине замедленного действия", — заявил Дорошенко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Смотрите также: Подешевеет ли сало в Украине? Прогноз эксперта

Стоимость украинских продуктов растет быстрее, чем пенсии и зарплаты, и уже вплотную приближается к европейским показателям. За год потребительская корзина украинцев подорожала более чем на 15%. Лидерами роста среди продуктов за этот год стали мясо и мясные продукты, молоко, сыры и творог, сливочное масло, фрукты и овощи — цена на них выросла почти на треть. Индекс украинского борща в 2017 году вырос на 33%, холодца — на 41%, индекс салата оливье — на 26%.