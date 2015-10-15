В Черногории протестуют против НАТО

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены организации все больше поддерживают решение о приглашении Черногории в альянс. Он отметил, что недавно такой сигнал поступил от США, которые "поддержали приглашение Черногории при условии, если они продолжат добиваться прогресса в ключевых областях, таких как верховенство права и общественная поддержка членства (в НАТО)".

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Черногория, провозгласившая независимость в 2006 году, ожидает от НАТО приглашения в члены альянса до конца текущего года. В целях получения такого приглашения власти страны развернули активную работу на дипломатическом фронте и проводят интенсивную кампанию по усилению поддержки членства в НАТО внутри страны. Проводимые до сих пор социологические исследования говорили о том, что вступление в НАТО поддерживает менее половины населения Черногории.