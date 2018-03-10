Государственный совет Крыма принял в первом чтении закон, который предусматривает целый ряд мер по социальной защите репатриантов, в частности, они будут иметь право на земельный участок и материальную помощь при строительстве жилья.
Ростуризм призвал туристов, планирующих направиться в отпуск в Крым, заранее снимать наличные деньги. Получить наличные с платежных карт VISA и MASTERCard на полуострове можно всего в 56 банкоматах и десяти пунктах выдачи денег.
Футболисты сборной Хорватии пожертвовали четверть суммы, полученной за попадание в финальную часть чемпионата мира-2014, в пользу пострадавших от наводнения в Сербии, Боснии и Герцеговине и Хорватии, сообщает агентство Франс Пресс.
США выделяют Украине 50 миллионов долларов на политические и экономические реформы, из них более 11 пойдет на проведение выборов 25 мая, говорится в пояснительной записке, поступившей в РИА Новости из офиса вице-президента США.
Международная платежная система денежных переводов "Мигом", с которой отказались сотрудничать многие банки в России и за рубежом, фактически приостановила работу в Московском регионе и свернула деятельность в Украине.
Государственное казначейство Украины продолжает направлять средства для осуществления выплат зарплат и пенсий в регионы, где радикально настроенные сторонники оппозиции захватили здания областных администраций.
Китай выделил Венесуэле 5 миллиардов долларов на реализацию проекта по строительству жилья. В сентябре Мадуро сообщил, что объем финансирования Венесуэлы Китаем за пять лет составил 50 миллиардов долларов.
Экономика Украины имеет хороший потенциал для роста после замедления в последние годы, прежде всего из-за снижения цены на газ и кредита, предоставленного Россией, написал на своей страничке в Facebook Николай Азаров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".