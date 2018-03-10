наверх
10.03.201813:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Деньги

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Здание Госсовета Крыма
    Репатриантам Крыма выделят деньги на строительство жилья
    10:31 04.06.2014
    193Присоединение Крыма к РФ
    Государственный совет Крыма принял в первом чтении закон, который предусматривает целый ряд мер по социальной защите репатриантов, в частности, они будут иметь право на земельный участок и материальную помощь при строительстве жилья.
    Банкомат Сбербанка. Архивное фото
    Ростуризм призвал отдыхающих в Крыму заранее снимать наличные деньги
    09:09 26.05.2014
    91Присоединение Крыма к РФ
    Ростуризм призвал туристов, планирующих направиться в отпуск в Крым, заранее снимать наличные деньги. Получить наличные с платежных карт VISA и MASTERCard на полуострове можно всего в 56 банкоматах и десяти пунктах выдачи денег.
    Игрок сборной Хорватии Лука Модрич
    Хорватские футболисты пожертвовали деньги пострадавшим на Балканах
    08:20 22.05.2014
    28
    Футболисты сборной Хорватии пожертвовали четверть суммы, полученной за попадание в финальную часть чемпионата мира-2014, в пользу пострадавших от наводнения в Сербии, Боснии и Герцеговине и Хорватии, сообщает агентство Франс Пресс.
    Доллары США
    Жители Нью-Йорка нашли в старом диване $40 тыс и вернули их владелице
    14:38 16.05.2014
    14
    Трое друзей, снимающие квартиру в штате Нью-Йорк, обнаружили в купленном диване 40 тысяч долларов и вернули их владелице, 91-летней вдове, пишет в пятницу Guardian.
    Ветеран Великой Отечественной войны. Архивное фото
    Ветераны Второй мировой войны получат в Молдавии по $75
    17:58 05.05.2014
    20
    Материальная помощь каждому ветерану Второй мировой войны составит в Молдавии 1000 леев (около 75 долларов). Вдовам фронтовиков выплатят по 800 леев.
    Доллары США
    США потратят на выборы в Украине $11 млн и помогут с поставками газа
    22:31 22.04.2014
    12Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    США выделяют Украине 50 миллионов долларов на политические и экономические реформы, из них более 11 пойдет на проведение выборов 25 мая, говорится в пояснительной записке, поступившей в РИА Новости из офиса вице-президента США.
    Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев призвал крымчан не создавать ажиотажа при обмене гривен
    12:29 24.03.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев призвал жителей полуострова не создавать ажиотажа при обмене гривен на рубли.
    Денежные купюры и монеты разных стран
    Темиргалиев: Крыму необходимо решить проблему с накоплениями граждан
    19:06 17.03.2014
    3Референдум в Крыму
    Властям республики Крым необходимо будет решить ряд задач в финансовой сфере, в том числе проблему, связанную с накоплениями граждан, сказал первый вице-премьер республики Рустам Темиргалиев.
    Украинские военнослужащие
    Кабмин Украины дополнительно выделит на оборону более $700 млн
    15:05 16.03.2014
    12Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    Кабинет министров Украины намерен за счет сокращения ряда соцпрограмм дополнительно выделить на оборону 6,8 миллиарда гривен (более 708 миллионов долларов).
    Председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов
    Крым начал получать финпомощь от российских регионов - Константинов
    18:31 09.03.2014
    8Экономика Украины
    Регионы России начали оказывать финансовую помощь Автономной Республике Крым, сообщил в воскресенье спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов.
    Деньги
    Власти Тувы перечислят однодневный заработок в помощь Крыму
    14:09 04.03.2014
    5Экономика Украины
    Члены правительства Тувы перечислят свой однодневный заработок в помощь жителям Крыма, сообщило региональное правительство во вторник.
    100 гривен
    Министр соцполитики: денег на выплату пенсий у государства нет
    17:01 27.02.2014
    39
    Новое украинское правительство может столкнуться с проблемой социальных выплат, в первую очередь пенсий, заявила журналистам утвержденная министром социальной политики Людмила Денисова.
    Александр Турчинов
    Состояние экономики Украины критическое - Турчинов
    13:13 23.02.2014
    157
    Спикер Верховной рады Украины Александр Турчинов назвал состояние национальной экономики "критическим", по его словам, на казначейском счете государства денег нет.
    Денежные купюры и монеты разных стран
    Система переводов "Мигом" свернула деятельность в Украине
    13:35 05.02.2014
    834
    Международная платежная система денежных переводов "Мигом", с которой отказались сотрудничать многие банки в России и за рубежом, фактически приостановила работу в Московском регионе и свернула деятельность в Украине.
    100 гривен
    Казначейство Украины перечисляет средства в регионы
    15:37 03.02.2014
    34
    Государственное казначейство Украины продолжает направлять средства для осуществления выплат зарплат и пенсий в регионы, где радикально настроенные сторонники оппозиции захватили здания областных администраций.
    Денежные купюры: евро.
    ЕС выделил Украине почти 16 млн евро на развитие энергоэффективности
    13:03 31.01.2014
    13
    Европейский Союз выделил Украине 15,6 миллиона евро на реализацию проектов по энергоэффективности. На сегодня средства первого транша не освоены.
    Города мира. Нью-Йорк
    Таксист в США получил $10 тыс чаевых от пассажира
    10:27 29.12.2013
    16
    Игрок в покер, которому водитель такси в Лас-Вегасе вернул забытый им в автомобиле выигрыш, отблагодарил таксиста вознаграждением в 10 тысяч долларов.
    Доллары США
    Китай выделил Венесуэле $5 млрд на строительство жилья
    10:18 29.12.2013
    9
    Китай выделил Венесуэле 5 миллиардов долларов на реализацию проекта по строительству жилья. В сентябре Мадуро сообщил, что объем финансирования Венесуэлы Китаем за пять лет составил 50 миллиардов долларов.
    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
    Медведев: Киев станет более платежеспособным партнером
    19:50 27.12.2013
    15
    Россия сможет восстановить торгово-экономические отношения с Украиной и получить более платежеспособного партнера благодаря выдаче кредита, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
    Николай Азаров
    Азаров: экономика имеет хороший потенциал роста после соглашений с РФ
    18:40 27.12.2013
    17
    Экономика Украины имеет хороший потенциал для роста после замедления в последние годы, прежде всего из-за снижения цены на газ и кредита, предоставленного Россией, написал на своей страничке в Facebook Николай Азаров.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги