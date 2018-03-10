Минэнерго Украины рассматривает возможность выкачки порядка 700 тысяч тонн технологической нефти из системы нефтепроводов для ее дальнейшей переработки и реализации, сообщил заместитель главы ведомства Вадим Улида.
Украина и Польша возобновили переговоры о достройке украинского магистрального нефтепровода "Одесса-Броды" до польского города Плоцк, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.
Польская государственная компания PERN Przyjazn отказалась выделить средства на достройку украинского нефтепровода Одесса-Броды в Польшу, что приведет к потере зарезервированного ЕС дополнительного финансирования проекта в размере около 120 миллионов евро.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.