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    Одесса-Броды (нефтепровод)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Украина и Польша возобновили переговоры о достройке украинского магистрального нефтепровода "Одесса-Броды" до польского города Плоцк, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.
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