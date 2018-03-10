Власти решили на Новый год подложить украинцам "подарок" в виде повышения на 16,2% тарифов на электроэнергию. По разным оценкам, новые тарифы позволят Ринату Ахметову заработать 10 млрд грн за счет украинских потребителей.
В Украине вновь повышаются тарифы на тепло. Пока только для киевлян, но повышение ожидает всю страну – до лета тепло подорожает на 30%. Власть вошла во вкус и решает многие проблемы, залезая в карманы населения.
Правительство во главе с премьером Яценюком бодро отчиталось о первых 100 днях работы: в Кабмине уверены, что они – "на верном пути". Но большинство политических и экономических экспертов думают совершенно иначе.
Госпредприятие "Укринтерэнерго" заключило скандальный контракт на поставки электроэнергии из России. Этот контракт, как и "газовое" соглашение 2009 года, продолжает историю невыгодных соглашений с РФ, которые украинская сторона принимала (и принимает) по собственной воле.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".