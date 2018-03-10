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    Национальная комиссия по регулированию энергетики

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Электричество
    Деньги на двоих. Ахметов и Порошенко наживутся на подорожании электроэнергии
    14:55 30.12.2017
    2356Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Власти решили на Новый год подложить украинцам "подарок" в виде повышения на 16,2% тарифов на электроэнергию. По разным оценкам, новые тарифы позволят Ринату Ахметову заработать 10 млрд грн за счет украинских потребителей.
    Счетчик воды
    Абонплата за газ: НКРЭКУ играет на терпении населения - Герус
    16:56 05.08.2017
    1076
    Установка общедомовых счетчиков во многих случаях уменьшит счета на коммуналку для потребителей, но будут и обратные ситуации, говорит экс-член НКРЭКУ Андрей Герус.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Рост тарифов на тепло. Снимем с себя последнее, чтоб рассчитаться
    19:35 27.01.2016
    2805Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    В Украине вновь повышаются тарифы на тепло. Пока только для киевлян, но повышение ожидает всю страну – до лета тепло подорожает на 30%. Власть вошла во вкус и решает многие проблемы, залезая в карманы населения.
    ДТЭК. Архивное фото
    Не совсем понятно, в чем претензия к ДТЭК Ахметова - эксперт
    05:35 20.09.2015
    295Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Антимонопольный комитет начал расследование злоупотреблений монопольным положением на энергетическом рынке группой компаний ДТЭК, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову.
    Счета для оплаты коммунальных услуг
    Яценюк: коммунальные тарифы будут меняться
    22:58 05.04.2015
    2318Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, тарифы будут иметь тенденцию к изменению, и об этом заявит Национальная комиссия регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    "Укртранснафта" и Коломойский. Раскулачивание
    12:17 20.03.2015
    6214Отставка Коломойского. Что дальше.
    Противостояние вокруг кресла руководителя "Укртранснафты" вывела конфликт Порошенко - Коломойский на новый уровень. Теперь автоматчики в офисах - это реальность в центральных районах столицы Украины.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    Первые 100 дней работы Кабмина Яценюка. "Куля в лоб" снова актуальна
    17:31 12.03.2015
    6407
    Правительство во главе с премьером Яценюком бодро отчиталось о первых 100 днях работы: в Кабмине уверены, что они – "на верном пути". Но большинство политических и экономических экспертов думают совершенно иначе.
    Денежные купюры и газ
    Объективно повышение тарифов на газ на 90%, а не 280%. Независимый эксперт
    13:54 11.03.2015
    4448Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Как утверждают эксперты, обновленные тарифы на газ завышены минимум в два раза. По их словам, заявленное повышение в 280% было основано на данных, зафиксированных до начала боевых действий на Донбассе
    Петр Порошенко
    Вето Порошенко и тарифы на свет и газ. Комментарий Землянского
    20:02 10.03.2015
    12353
    Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон об обязательном согласовании коммунальных тарифов с Кабмином. Событие прокомментировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
    Работа коммунальных служб
    Тарифы на газ: остаться без денег или без жилья?
    17:38 04.03.2015
    23986Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Сброситься всей страной на спасение "Нафтогаза", перейти на электроотопление, идти в суд: эксперты рассказали о повышении тарифов на газ и том, как украинцам с этим жить.
    Квитанция по оплате коммунальных услуг
    Новые тарифы ЖКХ. Чтоб ты жил на одну субсидию!
    20:10 24.02.2015
    18769Ситуация в экономике Украины
    В связи с повышением тарифов украинцы в 2015 году должны будут заплатить за услуги ЖКХ в три раза больше, чем в прошлом году. Но смогут ли они это сделать?
    Квитанция по оплате коммунальных услуг
    Эксперт: повышение тарифов ЖКХ – требование не МВФ, а олигархов
    15:58 24.02.2015
    4709
    Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что статистика зафиксировала падение темпов оплаты услуг ЖКХ населением, еще начиная с прошлого года.
    Яценюк поручил разобраться с оплатой электричества на Донбассе. Видео
    Яценюк поручил разобраться с оплатой электричества на Донбассе 
    17:22 18.02.2015
    996После 15 февраля - мир или война
    Премьер Украины Арсений Яценюк в среду поручил профильным ведомствам разобраться с оплатой электроэнергии, поставляемой на неподконтрольные ВСУ территории Донбасса.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    Электроэнергия из РФ и карма "газового" контракта Тимошенко
    15:19 21.01.2015
    1533Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Госпредприятие "Укринтерэнерго" заключило скандальный контракт на поставки электроэнергии из России. Этот контракт, как и "газовое" соглашение 2009 года, продолжает историю невыгодных соглашений с РФ, которые украинская сторона принимала (и принимает) по собственной воле.
    Ровненская АЭС
    Блэкаут имени Яценюка. Украина в шаге от энергетического коллапса
    17:06 10.12.2014
    3338Веерные отключения электричества в Украине.
    Электроэнергии, которая вырабатывается украинскими станциями, недостаточно для обеспечения населения и промышленности, пишет в своей статье Марат Пригожин.
    Добыча угля. Архивное фото
    Запасов угля на энергостанциях осталось на пять-семь дней - Яценюк
    22:40 31.10.2014
    1188Кризис в экономике Украины
    Премьер потребовал от соответствующих ведомств принять решение относительно обеспечения энергостанций углем и не допустить веерных отключений энергии.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Порошенко уволил главу НКРЭ
    11:14 24.09.2014
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    Соответствующий указ от 24 сентября об увольнении Сергея Титенко опубликован на сайте главы государства.
    Газовое хранилище
    Минимальный тариф на газ для населения Украины повысится с мая на 41%
    12:08 03.04.2014
    25Экономика Украины
    НКРЭ приняла в четверг решение с 1 мая повысить минимальный тариф на газ для населения на 41% - до 1018 гривен за тысячу кубометров с 720,54 гривны.
    Газовое хранилище
    Украина повышает тарифы на газ на 29% для промышленных потребителей
    12:04 31.03.2014
    21Экономика Украины
    Украинская национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики с 1 апреля повышает предельную цену на газ для промышленных потребителей на 29%, для госучреждений - на 64%.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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