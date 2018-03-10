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    Консалтинговая группа А-95

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Более 30% заправок торгуют нелегальным бензином - эксперт
    20:42 25.06.2015
    148Украина - шаг до дефолта
    Сети выживают за счет тени, за счет безналогового топлива, таких сейчас около 30% рынка по итогам пяти месяцев, заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
    Автомобили на заправочной станции. Архивное фото
    Падение продаж топлива: бензин по 20 гривен не по карману украинцам - эксперт
    20:10 25.06.2015
    371Украина - шаг до дефолта
    Все это называется экономический кризис, цену взвинтила инфляция, а также рост налоговой нагрузки, особенно на дизельное топливо, заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.
    Работа автозаправочной станции. Архивное фото
    Эксперт не исключает, что стоимость бензина превысит 50 грн
    21:23 14.06.2015
    1483Украина - шаг до дефолта
    По словам эксперта, если нефть будет по 80-100 долларов, то бензин будет стоить больше 30 грн. Кроме того, цены на топливо напрямую зависят от девальвации валюты.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    "Укртранснафта" и Коломойский. Раскулачивание
    12:17 20.03.2015
    6214Отставка Коломойского. Что дальше.
    Противостояние вокруг кресла руководителя "Укртранснафты" вывела конфликт Порошенко - Коломойский на новый уровень. Теперь автоматчики в офисах - это реальность в центральных районах столицы Украины.
    Автозаправочная станция. Архивное фото
    Бензин скоро подорожает
    12:32 12.01.2015
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    Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что резкого подорожания не будет, поскольку "никому сегодня невыгодно повышение цен".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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