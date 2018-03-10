В СБУ сообщили, что согласно закону "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и ст. 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины" принято решение о запрете выезда в Украину Стивену Сигалу.
Известный актер в комментарии журналистам в Южно-Сахалинске заявил, что ему очень нравится в России, так как там "богатая культура". По его словам, на Сахалине очень хороший потенциал для ведения бизнеса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с американским актером Стивеном Сигалом. Актер находился в Белоруссии в связи с сотрудничеством с крупнейшей белорусской компанией-разработчиком онлайн-игр.
Американский актер Стивен Сигал находится в Белоруссии в связи с сотрудничеством с крупнейшей белорусской компанией-разработчиком онлайн-игр. По информации СМИ, актер, приехавший в Минск во вторник вечером, попросил о встрече с Лукашенко.
Он также планирует развивать в Сербии айкидо и признался, что хочет воссоздать в Белграде буддийский храм, который построили в 1920-х годах калмыки, которые бежали из России во времена Гражданской войны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".