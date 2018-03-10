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    Стивен Сигал

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Американский актер Стивен Сигал
    И снова домогательства. Под подозрения попал Стивен Сигал
    09:00 10.11.2017
    697Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    По словам Росси, после финальных проб Сигал позвал ее в свой офис, где сказал, "как важно иметь "химию" вне экрана": "Он посадил меня и расстегнул свои кожаные штаны".
    Американский актёр Стивен Сигал
    Экс-чемпион мира по боксу Джордж Форман вызвал Стивена Сигала на бой
    10:45 03.10.2017
    708
    Твит вышедшего на пенсию 68-летнего боксера собрал больше 22 тысяч лайков, им поделились почти десять тысяч пользователей. Стивен Сигал пока никак не прокомментировал брошенный ему вызов.
    Американский актёр Стивен Сигал
    Минкульт внес Кустурицу, Сигала и Бабкину в "черный список" артистов
    20:00 22.09.2017
    560Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Согласно приказу, в "черный список" также внесены Ирина Богачева, Егор Булаткин, Александр Василевский, Руслан Вихлянцев, Станислав Говорухин, Евгений Гришковец, Иван Демьян, Павел Кравцов и другие.
    Американский актер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал. Архивное фото
    Звезде Голливуда запретили въезд в Украину
    18:27 05.05.2017
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    В СБУ сообщили, что согласно закону "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и ст. 7 закона Украины "Об основах национальной безопасности Украины" принято решение о запрете выезда в Украину Стивену Сигалу.
    Президент РФ В. Путин встретился с американским актером С. Сигалом. Архивное фото
    Американский актер с гражданством РФ Стивен Сигал попал в базу "Миротворца"
    22:28 26.04.2017
    328Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как сообщается, 65-летний актер попал в базу украинского сайта за "незаконное пересечение государственной границы Украины", "отрицание российской агрессии, поддержку аннексии Крыма".
    Американский актёр Стивен Сигал
    Актер Стивен Сигал отмечает в понедельник 65-летие
    04:38 10.04.2017
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    В 2016 году был подписан указ о приеме Стивена Сигала в гражданство России. 25 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин вручил актеру паспорт гражданина России.
    Путин вручил российский паспорт Стивену Сигалу
    Путин вручил российский паспорт Стивену Сигалу 
    19:26 25.11.2016
    558
    На встрече с актером президент РФ рассказал, что хранит все подарки Стивена Сигала и рассчитывает сохранить личные отношения с новым гражданином России.
    Американский актер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал. Архивное фото
    Стивен Сигал получил гражданство РФ
    11:57 03.11.2016
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    Соответствующий указ о принятии в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединённых Штатах Америки, опубликован на сайте Кремля.
    Американский актер, кинопродюсер и сценарист, мастер боевых искусств и музыкант Стивен Сигал. Архивное фото
    Стивен Сигал заявил о возможности получения гражданства РФ
    22:11 14.09.2016
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    Известный актер в комментарии журналистам в Южно-Сахалинске заявил, что ему очень нравится в России, так как там "богатая культура". По его словам, на Сахалине очень хороший потенциал для ведения бизнеса.
    Фотожаба на визит Стивена Сигала в Минск
    Стивен Сигал и морковка от Лукашенко. Фотожабы на визит актера в Минск 
    12:36 31.08.2016
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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с американским актером Стивеном Сигалом. Актер находился в Белоруссии в связи с сотрудничеством с крупнейшей белорусской компанией-разработчиком онлайн-игр.
    Стивен Сигал станет жителем многофункционального комплекса Маяк Минска
    Стивен Сигал приобрел этаж жилого комплекса в Минске
    12:48 30.08.2016
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    Американский актер побывал в офисе компании Dana Holding, строящей комплекс "Маяк Минска". Он отметил, что ему понравилась концепция проекта, поэтому он "забронировал здесь весь жилой этаж".
    Встреча Лукашенко со Стивеном Сигалом
    Встреча Лукашенко со Стивеном Сигалом: прогулка и угощение салом 
    06:15 25.08.2016
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    Американский актер Стивен Сигал находится в Белоруссии в связи с сотрудничеством с крупнейшей белорусской компанией-разработчиком онлайн-игр. По информации СМИ, актер, приехавший в Минск во вторник вечером, попросил о встрече с Лукашенко.
    Американский актер Стивен Сигал
    Стивен Сигал намерен создать в Сербии аналог Голливуда
    23:57 14.01.2016
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    Он также планирует развивать в Сербии айкидо и признался, что хочет воссоздать в Белграде буддийский храм, который построили в 1920-х годах калмыки, которые бежали из России во времена Гражданской войны.
    Американский актер Стивен Сигал
    Американский актер Стивен Сигал получил гражданство Сербии
    15:32 11.01.2016
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    Решение о предоставлении гражданства подписано председателем сербского правительства Александром Вучичем и датировано 8 января 2016 года.
    Американский актер Стивен Сигал
    Актер Стивен Сигал дал имя дальневосточному леопарду
    20:14 05.09.2015
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    В качестве лота от нацпарка "Земля леопарда" и АНО "Дальневосточные леопарды" была представлена уникальная возможность дать имя одному из редчайших пятнистых хищников.
    Актер Стивен Сигал (слева) перед началом военного парада в Москве
    Стивен Сигал побывал на параде Победы в Москве
    13:16 09.05.2015
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    Парад принял министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. После объезда министром парадных расчетов с речью выступил верховный главнокомандующий ВС РФ - президент Владимир Путин.
    Американский актер Стивен Сигал
    Стивен Сигал приехал в гости к Рамзану Кадырову
    17:51 22.05.2013
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    "... Благородство, Сила воли, Честь, Преодоление - качества, характерные для чеченцев, часто встречаются у героев Сигала. Так что, можно сказать, что он почти чеченец!", - написал Кадыров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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