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    Эмир Кустурица

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Эмир Кустурица сыграл в футбол в России. Видео
    Эмир Кустурица сыграл в футбол в России 
    02:26 07.11.2017
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    Команда правительства Московской области сыграла в футбол с командой известного режиссера Эмира Кустурицы. Он состоялся в понедельник в подмосковной Балашихе.
    Американский актёр Стивен Сигал
    Минкульт внес Кустурицу, Сигала и Бабкину в "черный список" артистов
    20:00 22.09.2017
    560Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Согласно приказу, в "черный список" также внесены Ирина Богачева, Егор Булаткин, Александр Василевский, Руслан Вихлянцев, Станислав Говорухин, Евгений Гришковец, Иван Демьян, Павел Кравцов и другие.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Кириленко резко отреагировал на заявление Кустурицы по Крыму
    12:50 24.07.2017
    1394
    Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Эмир Кустурица концертом в Крыму демонстрирует любовь к русским и неуважение к украинцам и крымским татарам.
    Режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Архивное фото
    Кустурица: Крым - часть РФ, и ему не нужно мнение Запада по этому вопросу
    19:16 23.07.2017
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    Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что считает свой приезд в Крым частью миссии по объединению людей и народов. Он заявил, что принадлежность Крыма к России определил народ.
    Эмир Кустурица с оркестром The No Smoking Orchestra
    Кустурица прилетел в Крым
    10:51 23.07.2017
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    Новая программа группы The No Smoking Orchestra носит название последнего фильма режиссера - "По млечному пути", главные роли в котором исполнили сам Кустурица и Моника Беллуччи.
    Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица
    Кустурица даст концерт в Ялте
    00:18 23.07.2017
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    Новая программа группы The No Smoking Orchestra, в играет знаменитый режиссер, носит название последнего фильма режиссера — "По млечному пути", главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Беллуччи.
    Режиссер и музыкант Эмир Кустурица. Архивное фото
    Стало известно о состоянии Кустурицы после аварии
    12:11 02.06.2017
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    Сообщается, что кинорежиссера после осмотра медиками отпустили домой, однако его водитель остался на лечении в больнице города Валево в связи с переломом ключицы.
    Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица
    Кинорежиссер Кустурица попал в автомобильную аварию
    05:47 02.06.2017
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    По данным сербских СМИ, Mercedes, в котором ехал Эмир Кустурица, вылетел в кювет на шоссе между городом Чачак и Белградом.
    Эмир Кустурица. Архивное фото
    Кустурица извинился перед зрителями за их слезы во время нового фильма
    02:14 17.01.2017
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    Новый фильм Кустурицы о трагической любви во время войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов немолодого мужчины в исполнении самого режиссера и женщины, которую сыграла Беллуччи, был показан в понедельник вечером дважды.
    Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица
    Режиссер Кустурица объяснил, почему не хочет сниматься в своих фильмах
    14:54 21.12.2016
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    По словам сербского режиссера Эмира Кустурицы, играть главные роли в собственных фильмах, даже с именитыми и талантливыми партнершами, очень непросто.
    Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица
    Кустурица объяснил резолюцию ЕП по СМИ РФ паникой после победы Трампа
    04:12 25.11.2016
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    По словам Кустурицы, паника в ЕС началась из-за того, что в США появился новый истеблишмент, который не успел прийти к согласию с прежней элитой, которой управляли Клинтоны и финансист Джордж Сорос.
    Эмир Кустурица с оркестром The No Smoking Orchestra. Архивное фото
    Решение об отмене концерта Кустурицы в Киеве правомерно - Минкульт
    16:50 20.07.2015
    328
    Ростислав Карандеев заявил, что организаторы мероприятия, которое было приурочено к тысячелетию со дня смерти князя Владимираи, и некоторые приглашенные на концерт исполнители "высказывают позицию, которая неприемлема для большинства украинцев".
    Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица
    В Киеве отменили концерт Кустурицы
    14:42 16.07.2015
    226Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Согласно информации на сайте ГП "Дворец спорта", концерт должен был состояться 28 июля. Как сообщается, концерт был приурочен к 1000-летию со дня смерти князя Владимира.
    Эмир Кустурица с оркестром The No Smoking Orchestra
    Минкультуры просит МВД и СБУ отменить выступление Кустурицы в Киеве
    21:52 15.07.2015
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    Сообщается, что "Министерство культуры обратилось в Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины относительно целесообразности участия Эмира Кустурицы в концерте, который запланирован в Киеве 28 июля".
    Кинофестиваль Кустендорф
    Короткометражка из Франции стала лучшей на кинофестивале Эмира Кустурицы
    14:37 27.01.2015
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    В этом году фестиваль, ставший восьмым по счету, продолжался с 21 по 26 января. Всего за призы боролись 17 кинокартин.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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