Новая программа группы The No Smoking Orchestra, в играет знаменитый режиссер, носит название последнего фильма режиссера — "По млечному пути", главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Беллуччи.
Новый фильм Кустурицы о трагической любви во время войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов немолодого мужчины в исполнении самого режиссера и женщины, которую сыграла Беллуччи, был показан в понедельник вечером дважды.
Ростислав Карандеев заявил, что организаторы мероприятия, которое было приурочено к тысячелетию со дня смерти князя Владимираи, и некоторые приглашенные на концерт исполнители "высказывают позицию, которая неприемлема для большинства украинцев".
Сообщается, что "Министерство культуры обратилось в Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины относительно целесообразности участия Эмира Кустурицы в концерте, который запланирован в Киеве 28 июля".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".