Инцидент произошел у берегов Ялты 23 августа. Взрыв прогремел в районе пляжа недалеко от Воронцовского дворца. Местные СМИ сообщали, что к месту происшествия прибыли силовики и отодвинули отдыхающих от пляжа.
Новая программа группы The No Smoking Orchestra, в играет знаменитый режиссер, носит название последнего фильма режиссера — "По млечному пути", главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Беллуччи.
Президент Украины Петр Порошенко, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и президент Европарламента Мартин Шульц 12 сентября официально открывают ежегодную встречу Ялтинской европейской стратегии (YES).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".