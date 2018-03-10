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    Ялта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 47
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    Взрыв на пляже в Ялте. Видео
    Взрыв на пляже в Ялте 
    03:19 27.08.2017
    889
    Инцидент произошел у берегов Ялты 23 августа. Взрыв прогремел в районе пляжа недалеко от Воронцовского дворца. Местные СМИ сообщали, что к месту происшествия прибыли силовики и отодвинули отдыхающих от пляжа.
    Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица
    Кустурица даст концерт в Ялте
    00:18 23.07.2017
    189
    Новая программа группы The No Smoking Orchestra, в играет знаменитый режиссер, носит название последнего фильма режиссера — "По млечному пути", главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Беллуччи.
    Первый пассажирский рейс круизного лайнера Князь Владимир в Сочи
    В Ялту из Сочи прибыл первый круизный лайнер "Князь Владимир"
    15:25 13.06.2017
    852
    Лайнер прибыл в Ялту по расписанию из Новороссийска, где он был накануне. В Ялте туристы проведут почти два дня, и завтра вечером лайнер отправится в Севастополь.
    Здание Министерство иностранных дел РФ Москвы
    "Имитация политактивности". Москва ответила на ноту Киева из-за Крыма
    15:08 21.04.2017
    1514
    Григорий Карасин считает, что на подобные ноты протеста нужно реагировать спокойно. При этом он добавил, что "важно понимать цену подобного рода документов".
    Набережная Ялты
    У Ялты появится город-побратим в Италии
    12:32 21.04.2017
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    Глава ялтинской администрации Андрей Ростенко сообщил, что подписан протокол о намерениях о подготовке договора о сотрудничестве с городом Ровиго.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Суд лишил Коломойского земельного участка в Ялте
    16:51 23.01.2017
    380
    Участок площадью 2,8 га расположен за городским троллейбусным парком. Местные власти утверждают, что участок был перед в аренду одной из коммерческих фирм незаконно.
    День города в Ялте
    Памятник актеру Михаилу Пуговкину открыли в Ялте
    21:43 13.08.2016
    548
    Памятник актеру Михаилу Пуговкину установлен на месте, где проходили съемки фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Его авторы – скульпторы Константин Цихеев и Альберт Алиев.
    Набережная Ялты
    Минобразования просит СБУ разобраться с посещением Ялты сотрудниками вузов
    21:37 28.07.2016
    438
    Министерство образования и науки Украины просит Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины "дать надлежащую правовую оценку" действиям сотрудников вузов.
    Ситуация с энергоснабжением Крыма
    Самые сложные проблемы с энергоснабжением испытывает Ялта
    21:12 31.12.2015
    1484Новый год - новая энергоблокада Крыма
    Ситуация достаточно тяжелая, днем электричество по графику должно подаваться два через четыре, сообщил глава администрации города Ялта Андрей Ростенко.
    Бенгальский тигренок. Архивное фото
    В ялтинском зоопарке умер последний детеныш Тигрюли
    00:32 11.12.2015
    189
    На прошлой неделе в зоопарке умерли два бенгальских тигренка. Директор зверинца допустил, что тигрята умерли от переохлаждения из-за поломки в зоопарке одного из генераторов.
    Бенгальский тигренок. Архивное фото
    В Ялтинском зоопарке за последние дни умер второй детеныш Тигрюли
    05:12 07.12.2015
    198
    Как рассказал директор зоопарка Олег Зубков, точная причина смерти тигренка станет известна после вскрытия. Двумя днями ранее погиб один из трех белых тигрят.
    Бенгальский тигренок. Архивное фото
    В крымском зоопарке от холода умер детеныш Тигрюли
    13:18 04.12.2015
    802
    Как отмечается, зоопарк из-за сложившейся непростой обстановки с энергоснабжением в регионе не смог за счет собственной генерации обеспечить тигрятам необходимый тепловой режим.
    Тигрюля родила тройню в ялтинском зоопарке Сказка
    Тройня тигрят, которых родила Тигрюля в Ялте 
    08:49 11.10.2015
    892
    В Ялтинском зоопарке "Сказка" бенгальская тигрица родила трех тигрят, однако отказалась выкармливать свое потомство. Отец котят - бенгальский тигр Патрис.
    Владимир Путин. Архивное фото
    Внешнее управление унизительно для украинского народа - Путин
    18:01 17.08.2015
    1187
    Президент России во время посещения Крыма выразил уверенность, что Украина отойдет от внешнего управления "с занятием ключевых позиций в правительстве и в регионах иностранными гражданами".
    Пожар в Ялте. Видео
    В центре Ялты горело здание полиции 
    10:00 10.01.2015
    603
    Официальной информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет.
    Порошенко на форуме
    Порошенко пообещал вернуть форум YES в Ялту 
    15:42 12.09.2014
    427
    Президент Украины Петр Порошенко, открывая 11-й ежегодный форум по вопросам европейской стратегии в Киеве, пообещал вернуть "ялтинскую Конференцию обратно в Ялту".
    Прием по случаю открытия 11 Ежегодной встречи YES
    "Ялта" в Киеве: цена евроинтеграции
    09:03 12.09.2014
    1778
    Президент Украины Петр Порошенко, президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и президент Европарламента Мартин Шульц 12 сентября официально открывают ежегодную встречу Ялтинской европейской стратегии (YES).
    Бойцы ополчения ДНР
    Ополченцы сообщают, что обошли Мариуполь и прорвались к Азовскому морю
    18:57 30.08.2014
    3944Донбасс. Боевые действия
    Ранее премьер "ДНР" Александр Захарченко заявлял, что Мариуполь находится в частичной блокаде, ополчение взяло город в полукольцо и зайдет в него уже в ближайшее время.
    Ситуация в Донецке
    Переселенцы в Донецкой области получили гуманитарную помощь от ООН
    15:04 02.08.2014
    660Гуманитарная катастрофа в Донецке и Луганске
    В ближайшие дни будет сформирован гуманитарный груз, который направят в Новоазовский район. Всего в южных районах Донецкой области официально зарегистрировались более 15 тысяч временных переселенцев.
    Набережная Ялты
    Фестиваль "Великое русское слово" стартует в Крыму
    09:41 06.06.2014
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    Открытие памятника Сергию Радонежскому и ряд мероприятий, посвященных русскому языку и литературе, состоятся в рамках VIII Международного фестиваля "Великое русское слово".
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