Длительность воздушной части репетиции парада над Красной площадью составила около 10 минут, временные интервалы между группами воздушных судов - около 20 секунд. Высота полета вертолетов и самолетов - от 150 до 400 метров.
Руководители города и области, главы силовых ведомств, иностранные дипломаты, члены ветеранских организаций и тысячи одесситов возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу и могилам участников обороны и освобождения Одессы.
Согласно информации, утром 9 мая колонна реконструкторов из одесского автоклуба и байкеров в честь Дня Победы начала марш на площади 10 Апреля в Одессе. На ретро-автомобилях торжественно провезли одесских ветеранов.
День Победы 9 мая выдался для Киева прохладным, но солнечным: еще утром ветер нес рваные облака, донося звуки маршей из городских парков. Затем небо очистилось. В вагонах метро с самого утра – много людей с цветами.
Сообщается, что с 11.30 во всех крупных городах ЛНР начнутся праздничные концерты. В 18.00 в Луганске на центральной площади пройдет концерт ко Дню Победы, который завершится грандиозным фейерверком в 21.00.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".