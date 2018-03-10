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    Парад Победы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Парад Победы на Красной площади в Москве. Видео
    Парад Победы на Красной площади в Москве. Полная версия 
    11:40 09.05.2017
    797
    В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более десяти тысяч человек и более сотни единиц техники.
    Парад ко Дню Победы в Херсоне. Архивное фото
    В Херсоне впервые отменили военный парад ко Дню Победы
    16:09 08.05.2017
    1644Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Как отмечается, 9 мая 2017 года станет для Херсона первым Днем Победы без парада за все годы независимости Украины. Парад отменен по инициативе местных властей.
    Тренировка групп парадного строя авиации к параду Победы
    Репетиция воздушной части парада к 9 мая над Москвой 
    14:32 05.05.2016
    1032
    Длительность воздушной части репетиции парада над Красной площадью составила около 10 минут, временные интервалы между группами воздушных судов - около 20 секунд. Высота полета вертолетов и самолетов - от 150 до 400 метров.
    Владимир Путин на военном параде
    Путин об отказе приехать на 9 мая: все, кого мы хотели видеть, были здесь
    03:38 10.05.2015
    2048День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Глава российского государства отметил присутствие на торжественном приеме в Кремле американских ветеранов, в том числе участников арктических конвоев, высадки в Нормандии.
    Празднование Дня Победы в Одессе
    День Победы в Одессе: многолюдно и почти без провокаций 
    02:39 10.05.2015
    1278День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Руководители города и области, главы силовых ведомств, иностранные дипломаты, члены ветеранских организаций и тысячи одесситов возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу и могилам участников обороны и освобождения Одессы.
    Парад Победы в Енакиево
    Парад Победы в Енакиево 
    22:59 09.05.2015
    1293День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    В Енакиево прошел праздничный парад в честь Дня Победы, в центре города проехала военная техника. Также праздничный парад в честь Дня Победы состоялся в Горловке.
    Мото и автопробег в Одессе в честь Дня Победы
    Мото и автопробег в Одессе в честь Дня Победы 
    21:47 09.05.2015
    451День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Согласно информации, утром 9 мая колонна реконструкторов из одесского автоклуба и байкеров в честь Дня Победы начала марш на площади 10 Апреля в Одессе. На ретро-автомобилях торжественно провезли одесских ветеранов.
    Парад Победы в Горловке
    Парад Победы в Горловке 
    19:42 09.05.2015
    1999День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Празднование 70-й годовщины Победы в Горловке началось около восьми утра. Праздничный парад в честь Дня Победы направился по проспекту Победы в Сквер Коммунаров.
    Торжества в Харькове открылись парадом
    День Победы в Харькове: военная хитрость и провокации
    17:11 09.05.2015
    3841День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Среди официальных мероприятий – возложение цветов на Мемориале Славы в Лесопарке и на Мемориале "Высота Маршала Конева", концерты для ветеранов в драмтеатре, театре музкомедии, в филармонии.
    Медали ветерана
    День Победы в Киеве: власть и народ живут в разных измерениях
    15:47 09.05.2015
    11051День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    День Победы 9 мая выдался для Киева прохладным, но солнечным: еще утром ветер нес рваные облака, донося звуки маршей из городских парков. Затем небо очистилось. В вагонах метро с самого утра – много людей с цветами.
    День Победы в Днепропетровске
    День Победы в Днепропетровске: дождь, страх и Вилкул с Корбаном
    15:12 09.05.2015
    4936День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Днепропетровск с утра 9 мая обложило серыми тучами: зарядил мелкий, противный дождь, который прекращался лишь на некоторое время, чтобы затем припустить с новой силой.
    Марш военных оркестров в Киеве
    По центру Киева прошли маршем военные оркестры 
    14:12 09.05.2015
    422День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Каждый из оркестров исполнил свою программу. Полюбоваться на музыкальный парад пришли множество киевлян и гостей столицы.
    Актер Стивен Сигал (слева) перед началом военного парада в Москве
    Стивен Сигал побывал на параде Победы в Москве
    13:16 09.05.2015
    517
    Парад принял министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. После объезда министром парадных расчетов с речью выступил верховный главнокомандующий ВС РФ - президент Владимир Путин.
    Лукашенко с сыном на параде в Минске
    Сын Лукашенко пришел на парад в Минске в форме главнокомандующего
    12:44 09.05.2015
    60840День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    В Минске в параде в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне участвуют более 5 тыс. военнослужащих и около 250 единиц колесной и гусеничной техники.
    Военный парад в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
    Военная техника на Параде Победы в Москве 
    12:25 09.05.2015
    3221День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    В Москве по Красной площади прошли десятки единиц бронетехники и ракетных систем. Кроме того, над Москвой пролетели экипажи новейших истребителей поколения "4++" Су-35 и Су-30.
    Репетиция воздушной части военного парада в Москве
    Парад Победы в Москве завершился пролетом авиации
    11:24 09.05.2015
    1934
    Во время парада на Красной площади Россия представила новейшие истребители поколения "4++" Су-35 и Су-30, а также ударные вертолеты Ми-35М.
    Президент РФ В.Путин на военном параде в честь 70-й годовщины Победы в ВОВ
    Путин: надо выработать систему равной безопасности на внеблоковой основе
    10:46 09.05.2015
    536
    Президент России выступил на Параде Победы в Москве. По его словам, попытки создания однополярного мира и силовое блоковое мышление подтачивают устойчивость мирового развития.
    Репетиция воздушной части военного парада в Москве
    Парад Победы начался в Москве
    10:00 09.05.2015
    1843День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    В Москве проходит один из самых крупных парадов за всю историю празднования Дня Победы. По Красной площади пройдут представители вооруженных сил 10 стран, представителей Украины на параде не будет.
    Онлайн-трансляция Парада Победы в Москве 9 мая 2015 года
    Парад Победы в Москве. Полное видео 
    09:10 09.05.2015
    77118День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    В столице России 9 мая проходит Парад Победы - один из самых крупных за историю празднования 9 мая. В параде примут участие 16 тысяч военных и 2,3 тысячи ветеранов.
    Флаг ЛНР
    ЛНР отметит 70-летие Победы парадом, концертами и фейерверком
    09:08 09.05.2015
    2782Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Сообщается, что с 11.30 во всех крупных городах ЛНР начнутся праздничные концерты. В 18.00 в Луганске на центральной площади пройдет концерт ко Дню Победы, который завершится грандиозным фейерверком в 21.00.
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