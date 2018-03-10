Украинское общество теоретически готово к диктатуре – соцопрос показывает, что 82% населения соскучились по "сильной руке" и хотят видеть во главе государства лидера с максимально расширенными властными полномочиями, отметил политолог Кость Бондаренко.
Решение о свидании осужденной в РФ украинки Надежды Савченко с матерью, которая приехала в Ростов-на-Дону, чтобы поздравить дочь с днем рождения, должен выносить не суд, а Федеральная служба исполнения наказания, пояснили власти.
В Киеве, на Майдане Незалежности, состоялась акция с требованием к украинским властям приложить усилия для возвращения на родину народного депутата Надежды Савченко, приговоренной к тюремному заключению в Российской Федерации.
Мать Надежды Савченко – Мария Савченко записала обращение к мировым лидерам. В ее руках листок с надписью: Save My Daughter (Спасите мою дочь) #FreeSavchenko. Видеозапись сопровождается титрами на английском языке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".