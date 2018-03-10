наверх
10.03.201804:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Мария Савченко (мать Надежды Савченко)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Игорь Плотницкий. Архивное фото
    ЛНР готова вести с Савченко переговоры по обмену пленными - Плотницкий
    13:06 11.01.2017
    276Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий сообщил, что на данный момент дата встречи для переговорах об обмене пленными еще не определена, но встреча может быть организована в любой момент.
    Мария Савченко. Архивное фото
    Мать Надежды и Веры Савченко приобщилась к социальным сетям
    04:44 22.06.2016
    652Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Вера Савченко, младшая сестра народного депутата Украины, члена ПАСЕ Надежды Савченко, сообщила, что их мать Мария присоединилась к социальной сети.
    Государственный флаг Украины на здании Администрации президента
    Кость Бондаренко: последний опрос мнений показал, что общество готово к диктатуре
    18:02 10.06.2016
    1284Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Украинское общество теоретически готово к диктатуре – соцопрос показывает, что 82% населения соскучились по "сильной руке" и хотят видеть во главе государства лидера с максимально расширенными властными полномочиями, отметил политолог Кость Бондаренко.
    Мать Надежды Савченко
    Мать Савченко: в МИД заверили, что обменяют дочь на россиян в мае
    13:20 24.05.2016
    145Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    В МИД пояснили, что для обмена необходимо было, чтобы осужденные в Украине россияне не подавали апелляцию на приговор, сказала мать украинки Надежды Савченко.
    Мать Надежды Савченко
    Матери Савченко не разрешили поздравить ее с днем рожденья
    14:24 11.05.2016
    108Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Решение о свидании осужденной в РФ украинки Надежды Савченко с матерью, которая приехала в Ростов-на-Дону, чтобы поздравить дочь с днем рождения, должен выносить не суд, а Федеральная служба исполнения наказания, пояснили власти.
    Петр Порошенко звонит Надежде Савченко
    Стали известны подробности телефонного разговора Порошенко и Савченко
    17:11 19.04.2016
    2486
    Петр Порошенко заявил, что Надежда Савченко согласилась прекратить голодовку. Разговор Порошенко с украинской летчицей состоялся во время встречи главы государства с матерью Савченко и ее сестрой.
    Акция в поддержку Надежды Савченко на Майдане Незалежности. Видео
    Акция в поддержку Надежды Савченко на Майдане Незалежности 
    23:25 17.04.2016
    157Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    В Киеве, на Майдане Незалежности, состоялась акция с требованием к украинским властям приложить усилия для возвращения на родину народного депутата Надежды Савченко, приговоренной к тюремному заключению в Российской Федерации.
    Мать Савченко обратилась к Петру Порошенко. Видео
    Мать Савченко - Порошенко: "Вы можете, сделайте обмен" 
    02:24 12.03.2016
    549Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Мать Надежды Савченко обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой приложить все усилия для обмена ее дочери. По ее словам, пока никакой помощи она не видит.
    Мать Надежды и Веры Савченко Мария Савченко
    Мать и сестра Савченко в четверг начнут пикет под СИЗО в Новчеркасске
    06:26 10.03.2016
    570Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Главные требования пикета сестры и матери Савченко допустить к Надежде украинских врачей, объявить решение суда как можно скорее и освободить ее на свободу.
    Мама Надежды Савченко записала обращение к мировым лидерам. Видео
    Мать Надежды Савченко записала обращение к мировым лидерам 
    00:16 08.03.2016
    370Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Мать Надежды Савченко – Мария Савченко записала обращение к мировым лидерам. В ее руках листок с надписью: Save My Daughter (Спасите мою дочь) #FreeSavchenko. Видеозапись сопровождается титрами на английском языке.
    Петр Порошенко и Мария Савченко
    Порошенко встретился с матерью Савченко
    09:12 08.04.2015
    325Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    О встрече главы государства и матери народного депутата Украины, которая находится в российском СИЗО, рассказал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги