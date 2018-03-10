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    требования

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Радио. Архивное фото
    В Украине потребовали от "Русского радио" убрать из ротации ряд певцов РФ
    18:33 10.01.2018
    716Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Активисты общества "Просвита" им. Т.Шевченко и всеукраинской сети "Свободные люди" потребовали от радиосети "Русское радио - Украина" прекратить ротацию песен ряда российских артистов.
    В Каталонии люди ожидают решения о независимости парламента области
    Конституционный суд Испании выдвинул ультиматум Каталонии
    19:36 27.10.2017
    614Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По информации СМИ, Конституционный суд дает три дня женералитету, парламенту Каталонии и прокуратуре, чтобы принять решение о приостановлении решения о независимости.
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" существенно увеличит в Стокгольме исковые требования к "Газпрому"
    22:22 07.08.2017
    448Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, украинская компания увеличит исковые требования к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже, помимо уже выставленных 13 млрд долл, еще на 5 млрд дол.
    Лидер фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко. Архивное фото
    "Оппозиционный блок" требует информацию об условиях меморандума с МВФ
    22:54 20.02.2017
    402Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    "Оппозиционный блок" требует, чтобы правительство на ближайшем заседании парламента представило основные требования МВФ, ожидаемые социальные последствия, а главное, мероприятия, которые планирует Кабмин.
    Мать Надежды и Веры Савченко Мария Савченко
    Мать и сестра Савченко в четверг начнут пикет под СИЗО в Новчеркасске
    06:26 10.03.2016
    570Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Главные требования пикета сестры и матери Савченко допустить к Надежде украинских врачей, объявить решение суда как можно скорее и освободить ее на свободу.
    Ситуация на Майдане
    Протестующие на Майдане требуют ввести военное положение
    17:54 21.02.2016
    6641Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Согласно информации, они также хотят одинаковых льгот для всех участников боевых действий. Кроме того, активисты требуют, чтобы действовали санкции для российских активов на территории Украины.
    На Майдане протестующие озвучили свои требования. Видео
    На Майдане протестующие озвучили свои требования 
    00:05 21.02.2016
    1955Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Участники массовой акции в субботу установили палатки и озвучили свои требования на Майдане Незалежности в Киеве. В воскресенье протестующие планируют провести всенародное вече.
    Акция протеста в Молдавии
    Молдавская оппозиция грозит усилить акции, если власти не пойдут навстречу
    21:38 25.01.2016
    66Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Протестующие выступают против утвержденного правительства Павла Филипа, за роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов. Оппозиция дала властям три дня на то, чтобы обдумать требования протестующих.
    Правый сектор
    "Правый сектор" обнародовал свои требования
    20:27 11.07.2015
    284Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Среди требований - немедленный публичный арест депутата Ланьо, принимавшего непосредственное участие в событиях, всех силовиков, открывающих огонь, и тех, кто отдавал приказ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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