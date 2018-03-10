По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, украинская компания увеличит исковые требования к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже, помимо уже выставленных 13 млрд долл, еще на 5 млрд дол.
"Оппозиционный блок" требует, чтобы правительство на ближайшем заседании парламента представило основные требования МВФ, ожидаемые социальные последствия, а главное, мероприятия, которые планирует Кабмин.
Протестующие выступают против утвержденного правительства Павла Филипа, за роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов. Оппозиция дала властям три дня на то, чтобы обдумать требования протестующих.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".