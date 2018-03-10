наверх
10.03.201807:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Юрий Ушаков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    В РФ о "нормандской встрече". Контактов на высоком уровне не запланировано
    09:07 02.10.2017
    253
    Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, контактов высокого уровня в "нормандском формате" по урегулированию ситуации в Донбассе в ближайшее время не запланировано.
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге. Архивное фото
    Путин не получал от Трампа приглашение на заседание по реформе ООН
    06:55 07.09.2017
    270
    Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с мировыми лидерами 18 сентября в Нью-Йорке по реформированию Организации Объединенных наций
    Помощник президента РФ Юрий Ушаков
    РФ пока не планирует контактов в "нормандском формате" - помощник Путина
    06:12 07.09.2017
    185Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По словам Юрия Ушакова, не исключено, что переговоры по Донбассу в "нормандском формате" могут быть. Он отметил, что сейчас на повестке дня вопрос о миротворцах.
    Встреча нормандской четверки в Берлине
    Разговор лидеров "нормандской четверки" не согласуют до встречи на G20
    16:33 04.07.2017
    766"Нормандские переговоры" по Донбассу
    По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" не удастся согласовать до встречи президента России, президента Франции и канцлера Германии Ангелы Меркель в Гамбурге на саммите G20.
    Владимир Путин и Юрий Ушаков
    Дата разговора лидеров "нормандской четверки" не согласована - Кремль
    10:26 29.06.2017
    599"Нормандские переговоры" по Донбассу
    На данный момент дата телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Украине не согласована, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
    Помощник президента РФ Юрий Ушаков
    Путин и Трамп совпали в оценке отношений РФ и США: хуже уже некуда - Ушаков
    15:09 17.11.2016
    680
    Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин в ходе телефонного разговора подчеркнул, что РФ готова работать с новой администрацией США на основе уважения интересов друга друга.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    СМИ прочат Пескову должность помощника Путина
    10:58 12.10.2016
    104
    Действующему помощнику президента РФ Юрию Ушакову в марте исполнится 70 лет. По данным издания "Коммерсант", после этого он покинет президентскую администрацию и, вероятно, станет послом в одной из стран Европы.
    Помощник президента РФ Юрий Ушаков
    Встреча в "нормандском формате" по Украине состоится 19 октября - Кремль
    22:18 10.10.2016
    357Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Как сообщил в понедельник вечером помощник российского президента Юрий Ушаков, предварительно встреча лидеров "нормандского формата" запланирована на 19 октября.
    Владимир Путин и Юрий Ушаков
    Путин на саммите G20 встретится с Олландом и Меркель по Украине
    16:37 30.08.2016
    689Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Сообщается, что президент России Владимир Путин проведет отдельные личные встречи на "полях" саммите в Китае с главой Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель.
    Помощник президента РФ Юрий Ушаков
    Украина предлагала "нормандскую встречу" на G20, но РФ отказалась - Ушаков
    16:26 30.08.2016
    3605Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Порошенко в ходе одного из телефонных контактов предложил воспользоваться саммитом Хуанчжоу, чтобы провести заседание "нормандского формата" на высшем уровне.
    Владимир Путин (слева) и Реджеп Тайип Эрдоган (справа)
    РФ и Турция: попытка перезагрузки
    13:13 06.08.2016
    880Россия - Турция. Восстановление отношений
    Восстановление отношений России и Турции станет центральной темой встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированной на 9 августа в Санкт-Петербурге.
    Президент России Владимир Путин (слева) и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
    Диппредставительства в Киеве и Москве должны возглавлять послы - Ушаков
    17:35 05.08.2016
    1204Украина и Россия. Минус Зурабов
    Россия намерена поддерживать дипломатические отношения с Украиной на уровне послов, учитывая, что "именно на этом уровне легче решать возникающие проблемы, а их больше чем достаточно", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
    Помощник президента РФ Юрий Ушаков
    Помощник Путина отреагировал на "ремарки Климкина" о после РФ
    16:55 05.08.2016
    7455Украина и Россия. Минус Зурабов
    Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что если в России "получат подтверждение готовности украинской стороны положительно отреагировать на предложенную нами кандидатуру, то тогда направим в Киев официальный запрос на получение агремана".
    Президент России Владимир Путин (слева) и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
    В РФ отреагировали на заявления о подключении США к "нормандскому формату"
    16:29 22.06.2016
    10283Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что ничего не слышал о подключении американцев к переговорам по Украине. Так он отреагировал на слова Стефана Ле Фоля, что встреча пройдет в июле, и в ней могут принять участие США.
    Помощник президента РФ Юрий Ушаков
    РФ не поддерживает контакты с администрацией Порошенко - помощник Путина
    17:38 10.02.2016
    289Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    По словам помощника президента России Юрия Ушакова, ему неизвестно о каких-либо контактах Кремля с Администрацией президента Украины.
    Помощник президента РФ Юрий Ушаков
    Путин и Лагард на саммите G20 обсудят урегулирование долга Украины - Ушаков
    14:58 13.11.2015
    1026Саммит G20 в Турции
    Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, встреча Владимир Путина и Кристин Лагард запланирована на 15 ноября. Как неоднократно сообщалось, Россия отказалась реструктурировать украинские еврооблигации.
    Вид на МИД РФ и Кремль
    Долг Украины перед Россией должен быть погашен в срок - Кремль
    14:40 13.11.2015
    1048Списание госдолга Украины кредиторами
    Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона обратится в судебные инстанции в случае несвоевременной выплаты трехмиллиардного долга.
    Помощник президента РФ Юрий Ушаков
    "Нормандская четверка" оценит работу подгрупп через два-три месяца - Кремль
    15:55 06.05.2015
    168Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Юрий Ушаков уточнил, что главы Украины, РФ, Франции и Германии в ходе последнего телефонного разговора условились о том, что будут держать в поле зрения деятельность рабочих подгрупп.
    Визит Петра Порошенко во Францию
    Кремль ожидает, что Олланд поделится с Путиным сутью переговоров с Порошенко
    15:14 22.04.2015
    322
    Согласно заявлению Юрия Ушакова, в Париже в среду между президентами Украины и Франции возможен обмен мнениями по тому, как нужно эффективнее выполнять "Минск-2" .
    Петр Порошенко на переговорах нормандской четверки в Минске
    Кремль: готовятся телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки"
    14:44 16.02.2015
    369После 15 февраля - мир или война
    Руководители стран-участниц "нормандской четверки" намерены провести телефонные переговоры в ближайшее время. Сейчас их разговор прорабатывается дипломатами.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации