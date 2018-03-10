По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" не удастся согласовать до встречи президента России, президента Франции и канцлера Германии Ангелы Меркель в Гамбурге на саммите G20.
Действующему помощнику президента РФ Юрию Ушакову в марте исполнится 70 лет. По данным издания "Коммерсант", после этого он покинет президентскую администрацию и, вероятно, станет послом в одной из стран Европы.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Порошенко в ходе одного из телефонных контактов предложил воспользоваться саммитом Хуанчжоу, чтобы провести заседание "нормандского формата" на высшем уровне.
Россия намерена поддерживать дипломатические отношения с Украиной на уровне послов, учитывая, что "именно на этом уровне легче решать возникающие проблемы, а их больше чем достаточно", заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что если в России "получат подтверждение готовности украинской стороны положительно отреагировать на предложенную нами кандидатуру, то тогда направим в Киев официальный запрос на получение агремана".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что ничего не слышал о подключении американцев к переговорам по Украине. Так он отреагировал на слова Стефана Ле Фоля, что встреча пройдет в июле, и в ней могут принять участие США.
Как сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, встреча Владимир Путина и Кристин Лагард запланирована на 15 ноября. Как неоднократно сообщалось, Россия отказалась реструктурировать украинские еврооблигации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".