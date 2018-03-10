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    Гурбангулы Бердымухамедов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Пульт от телевизора
    В Туркменистане запретили показывать по ТВ любой секс
    16:32 18.01.2018
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    Закон о телевидении призывает создавать теле- и радиопрограммы, повышающие авторитет и позитивный имидж Туркменистана. В Туркменистане все виды местных СМИ, и в особенности ТВ, находятся во владении и под жестким контролем государства.
    Статую алабя установили в Туркмении
    В Туркмении поставили памятник алабаю
    11:29 21.12.2017
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    Алабай облачен в туркменский национальный халат – дон и увенчан бараньей шапкой - тельпеком. В передних лапах Вепалы держит флаги Туркменистана и Олимпийского совета Азии.
    Туркменский форсаж. Президент подрифтовал на гоночном авто. Видео
    Туркменский форсаж. Президент подрифтовал на гоночном BMW 
    17:47 24.11.2017
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    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов испытал гоночные автомобили, которые закупило местное МВД. Как глава государства тестирует новый гоночный автомобиль BMW M3, смотрите на видео.
    Путину дарят алабая
    Президент Туркмении подарил Путину щенка алабая 
    12:49 11.10.2017
    1178
    Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов оригинально поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения, подарив российскому лидеру щенка алабая.
    Президент Туркменистана принял участие в военных учениях
    Глава Туркменистана показал свою хорошую форму на военных учениях 
    16:15 03.08.2017
    516
    Гурбангулы Бердымухамедов непосредственно принял участие в стрельбах и метании ножей на полигоне. В последнее время туркменская армия ведет усиленные тренировки и подготовку, чтобы в любой момент отразить возможное нападение боевиков.
    Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
    Президент Туркмении победил на скачках и выиграл внедорожник
    09:36 04.05.2017
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    Гурбангулы Бердымухамелов на Мирасе, преодолев дистанцию за 1 минуту 25 секунд, одержал победу и получил приз заезда — ключи от внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.
    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
    Гурбангулы Бердымухамедов. Справка
    09:42 13.02.2017
    306
    Действующий глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом республики на третий срок, он набрал 97,69% голосов, заявил председатель ЦИК страны.
    Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
    Бердымухамедов переизбран президентом Туркменистана с 97% голосов
    08:17 13.02.2017
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    Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане сообщила, что итоговая явка на выборах президента Туркмении, которые прошли в воскресенье, составила 97,27% избирателей.
    Вид на Ашхабад
    В Туркмении началось голосование на выборах президента
    05:55 12.02.2017
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    Всего на выборах президента Туркмении работают 2587 избирательных участков, из них 39 - при дипмиссиях Туркменистана за рубежом. В списки избирателей внесены 3223455 человек.
    Ашхабад
    В воскресенье президентские выборы пройдут в Туркменистане
    01:42 12.02.2017
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    На высший государственный пост претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Претенденты, в соответствии с законом, предложены тремя политическими партиями и инициативными группами граждан.
    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
    Туркменистан готовится к выборам президента. Бердымухамедов вне конкуренции
    17:03 09.02.2017
    104
    Граждане Туркменистана в это воскресенье будут выбирать президента страны. Выборы станут первыми с момента внесения изменений в Конституцию.
    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
    Глава Туркмении написал шестую книгу с начала года
    02:34 15.10.2016
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    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что его шестая книга называется "Туркменистан" и в ней описан труд туркменского народа в течение 25 лет священной независимости.
    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
    Туркменистан намерен продавать газ в страны ЕС
    02:31 30.08.2016
    409Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам руководителя Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по итогам переговоров с канцлером Ангелой Меркель, "Туркменистан обсуждает планы продаж газа в страны ЕС".
    Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов во время церемонии посадки дерева на Аллее почетных гостей у Дворца Независимости в Минске
    Лукашенко и Бердымухамедов полили под дождем дерево
    15:04 12.05.2016
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    В ходе визита в Белоруссию президент Туркменистана посадил дерево на Аллее почетных гостей у Дворца независимости в Минске. В церемонии также принял участие и Лукашенко.
    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
    Главного синоптика Туркмении уволили за неверные прогнозы погоды
    06:58 05.03.2016
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    Как сообщается, Бердымухамедов, выступая на заседании правительства, подчеркнул, что главным недостатком в работе туркменских синоптиков является недостоверность прогнозов погоды.
    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
    Песня президента Туркменистана попала в Книгу рекордов Гиннеса
    23:19 27.11.2015
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    Эта песня была исполнена на концерте в туркменском городе Мары, объявленном Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) культурной столицей тюркского мира в 2015 году.
    Петр Порошенко и Гурбангулы Бердымухамедов
    Порошенко поблагодарил Туркмению за поддержку суверенитета Украины
    12:15 29.10.2015
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    Президент Украины высоко оценил уровень двустороннего и международного сотрудничества Украины и Туркмении. Порошенко и Бердымухамедов подписали соглашение о сотрудничестве.
    Петр Порошенко и Гурбангулы Бердымухамедов
    Рабочий визит Порошенко в Туркменистан 
    11:34 29.10.2015
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    Президент Петр Порошенко в четверг находится с рабочим визитом в Туркменистане. В украинскую делегацию вошли Геннадий Зубко, Павел Климкин, Алексей Павленко, Андрей Пивоварский и Олег Гладковский.
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
    Порошенко и Бердымухамедов подписали соглашение о сотрудничестве
    11:15 29.10.2015
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    В подписанном документе речь идет об активизации межгосударственного политического диалога на высшем уровне, подтверждении позиций двух стран по наиболее актуальным вопросам международной жизни.
    Визит Петра Порошенко в Ашхабад
    Переговоры Порошенко и Бердымухамедова в Ашхабаде 
    10:29 29.10.2015
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    Президент Украины проводит официальный визит в Туркмении. В президентском дворце Рухиет прошли встреча двух глав государств.
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