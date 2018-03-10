Закон о телевидении призывает создавать теле- и радиопрограммы, повышающие авторитет и позитивный имидж Туркменистана. В Туркменистане все виды местных СМИ, и в особенности ТВ, находятся во владении и под жестким контролем государства.
Гурбангулы Бердымухамедов непосредственно принял участие в стрельбах и метании ножей на полигоне. В последнее время туркменская армия ведет усиленные тренировки и подготовку, чтобы в любой момент отразить возможное нападение боевиков.
На высший государственный пост претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Претенденты, в соответствии с законом, предложены тремя политическими партиями и инициативными группами граждан.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".