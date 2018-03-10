Компания бесплатно предоставила Дженнифер Лопес 42 ховерборда для ее концерта All I Have в Лас-Вегасе. Взамен певица должна была некоторое время публиковать рекламные посты для компании в Instagram и Twitter.
Зрители были удивлены не только прекрасным исполнением песни, но и тем, как певица мирового масштаба сумела показать захватывающее шоу, фактически оставаясь на протяжении всего номера в одной точке сцены.
За свою карьеру Дженнифер Лопес удостоена множества наград и премий. В ее коллекции есть награды ALMA Awards (1998-2002), American Music Awards (2003, 2007, 2011) и две номинации на Grammy Awards (2000, 2001).
Знаменитости поженились в 2004 году, а в июне 2011 года пара объявила об окончании отношений. В апреле 2012 года Энтони подал заявление на развод. Он требовал совместной опеки над двумя их общими детьми - шестилетними близнецами.
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