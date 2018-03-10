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    Дженнифер Лопес

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Дженнифер Лопес
    48-летняя Джей Ло удивила поклонников смелым нарядом
    16:27 03.03.2018
    888
    Американская певица Дженнифер Лопес выглядела как настоящая кукла Барби в розовом образе с хвостиком на голове. Звезда не побоялась показать свои стройные ноги и идеальные формы.
    Американская актриса и певица Дженнифер Лопес. Архивное фото
    Джей Ло покорила экстремальным мини
    09:02 01.02.2018
    1297
    Американская актриса и певица Дженнифер Лопес выбрала белый наряд для церемонии открытия нового сезона танцевального шоу World of Dance. Снимок молниеносно набирает десятки тысяч "лайков".
    Дженнифер Лопес. Архивное фото
    Не надо стесняться. Джей Ло шокировала публику нарядом
    10:36 23.11.2017
    23428
    Откровенный образ поп-дивы Дженнифер Лопес понравился не всем, в адрес 48-летней певицы прозвучали обвинения в вульгарности. Яркими снимками она поделилась в соцсети.
    Дженнифер Лопес
    В шортиках и бра: 48-летняя Джей Ло поразила публику откровенным нарядом
    15:32 20.10.2017
    1375
    Исполнительница вышла на сцену в красных микрошортах из латекса с завышенной талией, широком свитшоте с разрезами по бокам, красных ботфортах, декорированных камнями и бейсболке.
    Концерт Дженнифер Лопес
    Производитель ховербордов подал в суд на Дженнифер Лопес
    13:32 31.03.2017
    119
    Компания бесплатно предоставила Дженнифер Лопес 42 ховерборда для ее концерта All I Have в Лас-Вегасе. Взамен певица должна была некоторое время публиковать рекламные посты для компании в Instagram и Twitter.
    Платье Дженнифер Лопез. Видео
    "Живое платье" Дженнифер Лопес произвело фурор 
    13:14 23.03.2015
    3648
    Зрители были удивлены не только прекрасным исполнением песни, но и тем, как певица мирового масштаба сумела показать захватывающее шоу, фактически оставаясь на протяжении всего номера в одной точке сцены.
    Концерт Дженнифер Лопес
    В автомобиль Дженнифер Лопес врезался пьяный водитель
    01:32 29.09.2014
    232
    Водитель пытался сбежать с места преступления, но был арестован полицейскими, прибывшими на место ДТП, ему предъявлены обвинения.
    Концерт Дженнифер Лопес
    Дженнифер Лопес отмечает 45-летие
    07:12 24.07.2014
    303
    За свою карьеру Дженнифер Лопес удостоена множества наград и премий. В ее коллекции есть награды ALMA Awards (1998-2002), American Music Awards (2003, 2007, 2011) и две номинации на Grammy Awards (2000, 2001).
    Дженнифер Лопес с Марком Энтони
    Дженнифер Лопес официально развелась с Марком Энтони - СМИ
    10:31 19.06.2014
    79
    Знаменитости поженились в 2004 году, а в июне 2011 года пара объявила об окончании отношений. В апреле 2012 года Энтони подал заявление на развод. Он требовал совместной опеки над двумя их общими детьми - шестилетними близнецами.
    Концерт Дженнифер Лопес
    СМИ: Дженнифер Лопес примет участие в открытии ЧМ-2014
    08:18 11.06.2014
    165Чемпионат мира по футболу 2014
    Известная американская поп-исполнительница Дженнифер Лопес примет участие в церемонии открытия чемпионата по футболу, которая пройдет 12 июня в Сан-Паулу.
    Концерт Дженнифер Лопес
    Дженнифер Лопес не приедет на церемонию открытия ЧМ в Сан-Паулу - СМИ
    11:09 09.06.2014
    117
    Известная американская поп-исполнительница Дженнифер Лопес, принимавшая участие в записи официальной песни ЧМ-2014 We Are One, не сможет приехать на церемонию открытия чемпионата по футболу.
    Концерт Дженнифер Лопес
    Правозащитники осудили Лопес за концерт для президента Туркмении
    12:46 30.06.2013
    44
    Фонд борьбы за права человека (HRF) подверг жесткой критике певицу Дженнифер Лопес, которая приняла участие в концерте в честь дня рождения президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
    Концерт Дженнифер Лопес
    Дженнифер Лопес удостоилась открытия именной звезды на "Аллее славы"
    08:50 21.06.2013
    39
    На состоявшейся в четверг торжественной церемонии 43-летняя актриса присутствовала вместе со своим бойфрендом Каспером Смартом, рэпером Pitbull и актрисой Джейн Фондой, представляющей старшее поколение "фабрики грез".
    Давид Феррер
    Феррер победил Лопеса в третьем круге Открытого чемпионата Франции
    16:50 31.05.2013
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    Испанский теннисист Давид Феррер оформил путевку в четвертый круг Открытого чемпионата Франции. В следующем круге Феррер встретится с победителем пары Милош Раонич (Канада, 14) - Кевин Андерсон (ЮАР, 23).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Дженнифер Лопес
    48-летняя Джей Ло удивила поклонников смелым нарядом
    16:27 03.03.2018
    888
    Американская певица Дженнифер Лопес выглядела как настоящая кукла Барби в розовом образе с хвостиком на голове. Звезда не побоялась показать свои стройные ноги и идеальные формы.
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