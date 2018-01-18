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    В мире

    В Туркменистане запретили показывать по ТВ любой секс

    (обновлено: )186
    Закон о телевидении призывает создавать теле- и радиопрограммы, повышающие авторитет и позитивный имидж Туркменистана. В Туркменистане все виды местных СМИ, и в особенности ТВ, находятся во владении и под жестким контролем государства.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В Туркменистане приняли закон, запрещающий показывать в фильмах и ТВ-программах секс, насилие и вредные привычки. Закон, подписанный президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, обусловлен защитой национальных интересов, сообщает Радио Азатлык.

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    В Туркменистане все виды местных СМИ, и в особенности ТВ, находятся во владении и под жестким контролем государства. Даже контент каналов кабельного телевидения строго цензурируется и любые сцены кинофильмов, которые цензоры посчитают непристойными вырезаются. Единственным способом обходить госцензуру было спутниковое телевидение, которое также стало недоступным гражданам Туркменистана.

    Однако в законе не указано четко, что имеется в виду под "вредными привычками" и кто это будет определять.

    Контент на туркменских каналах в основном состоит из передач, восхваляющих самого президента и его "эпоху могущества и счастья". По гостелеканалам, например, распространены передачи, в которых дикторы читают книги, написанные президентом или как Аркадаг гоняет на спортивной машине. 

    Закон о телевидении также призывает создавать теле- и радиопрограммы, повышающие авторитет и позитивный имидж Туркменистана. 

    Туркменистан занимает последние позиции в рейтингах свободы слова и прессы. Так в последнем рейтинге организации "Репортеры без границ" эта страна заняла 178 место из 180 стран по степени свободы прессы.

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