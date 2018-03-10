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    Помилование

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
    Глава Туркмении помиловал более 2 тыс осужденных
    11:32 17.05.2014
    34
    Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о помиловании 2194 человек в честь Дня возрождения, единства и поэзии Махтумкули, сообщают в субботу местные СМИ.
    Рядовой Брэдли Мэннинг, осужденный на 35 лет
    Мэннингу отказано в помиловании по приговору дела Wikileaks
    11:01 15.04.2014
    3Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    Генерал-майор армии США Джеффри Бьюканан отказал в помиловании рядовому Брэдли Мэннингу, который был приговорен военным трибуналом к 35 годам заключения.
    Наручники
    Утверждена временная схема, как осужденным в Крыму просить помилования
    14:38 31.03.2014
    10Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    Президент России Владимир Путин утвердил временный порядок запросов о помиловании для осужденных из Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба Кремля.
    Эдвард Сноуден
    Экс-конгрессмен США призвал подписать петицию о помиловании Сноудена
    12:25 14.02.2014
    5
    Бывший американский конгрессмен Рон Пол призвал граждан подписать размещенную на его официальном сайте петицию с требованием помиловать бывшего агента спецслужб США Эдварда Сноудена.
    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
    Глава Туркмении помиловал более 850 человек
    21:10 13.02.2014
    24
    Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства подписал указы о помиловании в честь Дня государственного флага осужденных граждан страны, а также иностранных граждан.
    Королева Великобритании Елизавета II
    Елизавета II посмертно помиловала знаменитого ученого Алана Тьюринга
    09:10 24.12.2013
    24
    Королева Великобритании Елизавета Вторая даровала посмертное помилование знаменитому математику Алану Тьюрингу, взломавшему нацистский шифр "Энигма".
    Михаил Ходорковский и экс-глава МИД Германии Ганс-Дитрих Геншер
    Ходорковский просил о помиловании в связи с семейными обстоятельствами
    18:39 20.12.2013
    9
    "Прежде всего, я собираюсь отдать мои долги моим родителям, моей жене, моим детям и очень жду встречи с ними. Жду возможности отпраздновать наступающие праздники в круги семьи", - сказал Ходорковский.
    Михаил Ходорковский
    Путин подписал указ о помиловании Ходорковского
    10:06 20.12.2013
    9
    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Ходорковский должен был выйти на свободу по приговору в августе 2014 года.
    Михаил Ходорковский
    Путин в ближайшее время помилует Ходорковского
    17:16 19.12.2013
    11
    Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский написал прошение о помиловании, в ближайшее время будет подписан соответствующий указ, сообщил журналистам президент России Владимир Путин.
    Экс-премьер Юлия Тимошенко, архивное фото
    Миссия ЕП рекомендует Украине частично помиловать Тимошенко
    22:22 13.11.2013
    21Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Миссия Европарламента рекомендует Украине частично помиловать Юлию Тимошенко, это будет наиболее реальным вариантом решения проблемы Украины, говорится в заявлении Александра Квасьневского и Пэта Кокса.
    Юрий Луценко
    Суд отказал в рассмотрении иска об обжаловании помилования Луценко
    16:31 25.10.2013
    16
    ВАСУ вернул истцу одно из двух поступивших в его адрес исковых заявлений с требованием отменить указ президента Украины о помиловании экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и вернуть его в колонию.
    Елена Лукаш
    Минюст: помилование Тимошенко невозможно до завершения судов
    10:43 25.10.2013
    5Вопрос помилования Тимошенко
    Министр юстиции Украины Елена Лукаш убеждена, что до завершения судебных процессов в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко вопрос ее помилования не будет рассматриваться.
    Юлия Тимошенко в Лукьяновском СИЗО
    Минюст: комиссия по помилованию вопрос Тимошенко не рассматривала
    15:30 24.10.2013
    11Вопрос помилования Тимошенко
    "Следующее заседание состоится в следующем месяце, но точная дата нам еще неизвестна", - сообщила первый заместитель министра юстиции Инна Емельянова.
    Юлия Тимошенко
    Комиссия по помилованию может рассмотреть вопрос Тимошенко в четверг
    14:55 24.10.2013
    7Вопрос помилования Тимошенко
    "Вопрос могут внести с голоса", - сказал РИА Новости источник в комиссии при президенте Украины по вопросам помилования.
    Юлия Тимошенко
    Вопроса Тимошенко нет в повестке дня заседания комиссии по помилованию
    16:29 23.10.2013
    7Вопрос помилования Тимошенко
    Вопроса о помиловании осужденной экс-премьера Юлии Тимошенко нет в материалах, розданных членам комиссии при президенте Украины по вопросам помилования, заседание которой назначено на четверг.
    Юлия Тимошенко
    Тимошенко согласна на "частичное помилование", заявил Яценюк
    15:58 22.10.2013
    3Вопрос помилования Тимошенко
    "Да, Юлия Тимошенко согласна на частичное помилование. Она об этом публично заявила, что она делает серьезный шаг. Она для судьбы Украины готова принять частичное помилование", - сказал Арсений Яценюк.
    Владимир Рыбак
    Рыбак не видит понимания в Раде относительно помилования Тимошенко
    14:05 21.10.2013
    6Вопрос помилования Тимошенко
    Спикер украинского парламента Владимир Рыбак не видит понимания в Раде относительно возможного помилования осужденной Тимошенко, однако считает, что есть возможность решить вопрос относительно ее лечения за границей.
    Защитник Юлии Тимошенко депутат Сергей Власенко
    Власенко: компромиссным вариантом является помилование Тимошенко
    12:29 21.10.2013
    5Вопрос помилования Тимошенко
    Защитник заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко – Сергей Власенко заявляет, что компромиссным вариантом решения вопроса избирательного правосудия является указ о помиловании его подзащитной.
    Юлия Тимошенко
    Оппозиция настаивает на необходимости помилования Тимошенко Януковичем
    12:23 21.10.2013
    3Вопрос помилования Тимошенко
    "Батькивщина" не собирается подавать каких-либо дополнительных законопроектов по лечению осужденных за рубежом, в оппозиции считают, что власть должна помиловать Юлию Тимошенко по предложению Европы.
    Юлия Тимошенко
    Вопрос помилования Тимошенко может быть рассмотрен в четверг
    11:15 21.10.2013
    4Вопрос помилования Тимошенко
    Ближайшее заседание комиссии при президенте Украины по вопросам помилования, на котором не исключено рассмотрение ходатайства миссии Европарламента о помиловании экс-премьера Юлии Тимошенко, назначено на 24 октября.
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