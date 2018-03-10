Миссия Европарламента рекомендует Украине частично помиловать Юлию Тимошенко, это будет наиболее реальным вариантом решения проблемы Украины, говорится в заявлении Александра Квасьневского и Пэта Кокса.
"Да, Юлия Тимошенко согласна на частичное помилование. Она об этом публично заявила, что она делает серьезный шаг. Она для судьбы Украины готова принять частичное помилование", - сказал Арсений Яценюк.
Спикер украинского парламента Владимир Рыбак не видит понимания в Раде относительно возможного помилования осужденной Тимошенко, однако считает, что есть возможность решить вопрос относительно ее лечения за границей.
Ближайшее заседание комиссии при президенте Украины по вопросам помилования, на котором не исключено рассмотрение ходатайства миссии Европарламента о помиловании экс-премьера Юлии Тимошенко, назначено на 24 октября.
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