Президент-певец. Бердымухамедов исполнил зажигательный советский хит

Видеозапись выступления президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, опубликованная на YouTube-канале Хроники Туркменистана, вышел в тренды видеохостинга — за несколько часов его посмотрели более 70 тысяч человек.

На видео Бердымухамедов с гитарой в руках исполняет зажигательный хит советской группы "Круг" середины 80-х годов "Кара-кум". В титрах сообщается, что музыкальный ролик был записан к 8 Марта, но показали его по туркменскому телевидению с большим опозданием — только 17 марта.

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова выступил на концерте в честь 8 Марта и исполнил несколько песен, в том числе и своего сочинения. Собравшиеся особенно горячо приняли знаменитый советский хит группы "Круг".

Сдержанные восточные женщины не смогли устоять перед соблазном и пританцовывали в кадре. Мужчины горячо аплодировали главе государства.

Напомним, президент Петр Порошенко поздравил украинок с 8 марта, разместив фото девушки с собакой.