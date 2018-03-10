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    Революционные правые силы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Немногочисленный протест РПС на Майдане Незалежности
    Протестующие полностью освободили Майдан в Киеве
    10:39 26.02.2016
    507Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Участники акции протеста в Киеве покинули Майдан Незалежности. На данный момент на площади нет ни одного протестующего. На площади дежурят два сотрудника полиции.
    Немногочисленный протест РПС на Майдане Незалежности
    Активисты заявляют, что не намерены покидать Майдан Незалежности
    15:50 25.02.2016
    378Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Организация "Революционные правые силы" призвала украинцев прийти 28 февраля на "народное вече". На данный момент ситуация на Майдане спокойная, правоохранителей нет.
    Немногочисленный протест РПС на Майдане Незалежности
    Немногочисленный протест РПС на Майдане в Киеве 
    04:24 24.02.2016
    484Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Около 20 человек остаются во вторник на Майдане Незалежности в центре Киева в рамках протестов организации "Революционные правые силы" (РПС), которые продолжаются с субботы.
    В РПС прокомментировали конфликт на Майдане. Видео
    В РПС прокомментировали конфликт на Майдане 
    06:48 23.02.2016
    544Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Во время демонтажа палаток митингующих на Майдане Незалежности в Киеве произошла стычка митингующих с неизвестными людьми. Представитель РПС прокомментировал события, которые произошли в понедельник утром в центре Киева.
    На Майдане Незалежности состоялось народное вече. Архивное фото
    Батальон "Азов" выселил активистов РПС из своего помещения в Киеве - СМИ
    01:29 23.02.2016
    955Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам представителя "Азова" Назара Кравченко, батальон согласился предоставить помещение при одном условии, что там не будет пьяных и вооруженных людей. Эти условия активисты "Революционных правых сил" нарушили.
    На Майдане Незалежности состоялось народное вече
    Хроника 21 февраля: вече в Киеве, поджог банков во Львове, митинги за полицию
    09:31 22.02.2016
    848
    Накануне в Киеве на Майдане Незалежности состоялось "народное вече" - митингующие заявили о планах создать "общественное правительство" и требуют ввести военное положение. Во многих городах Украины вчера прошла акция в поддержку патрульной полиции.
    На Майдане Незалежности состоялось народное вече
    Митингующие на Майдане освободили Крещатик
    02:21 22.02.2016
    802Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Митингующие на Майдане Незалежности вечером в воскресенье освободили проезжую часть Крещатика. Тем не менее Национальная полиция пока не разрешила движение по центральной улице столицы.
    Штаб РПС переселили в казармы батальона Азов. Видео
    Штаб РПС переселили в казармы батальона "Азов" 
    00:45 22.02.2016
    518Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Участники организации "Революционные правые силы" (РПС) покинули отель "Казацкий" на Майдане Незалежности в Киеве и переходят в другое здание, сообщил один из представителей РПС.
    Ситуация возле отеля Казацкий в центре Киева 21 февраля
    "Революционные правые силы" покинули отель "Казацкий"
    20:21 21.02.2016
    822Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Согласно информации, активисты забрали из отеля свои документы и вещи и вместе с представителем Минобороны Украины направились в другое помещение, которое занимают представители добровольческого батальона "Азов".
    Правый сектор озвучил свои требования на Майдане Незалежности
    "Правый сектор" заявил, что не связан с "Революционными правыми силами"
    18:52 21.02.2016
    2202Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Согласно заявлению ПС, обнародованному на его сайте, действия организаторов "нового Майдана выглядят как попытка дискредитировать националистическое движение и саму идею национальной революции".
    Ситуация возле отеля Казацкий в центре Киева 21 февраля
    Представитель РПС сказал, куда переедет штаб активистов из "Казацкого"
    17:26 21.02.2016
    577Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Согласно информации представителя РПС, штаб "Революционных правых сил" действительно переезжает в здание, которое находится в 300 метрах от отеля и принадлежит полку "Азов".
    Ситуация возле отеля Казацкий в центре Киева 21 февраля
    Активисты покинут отель в центре Киева после "народного вече" - РПС
    17:03 21.02.2016
    1023Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Согласно информации, представители организации выступают против политики действующих властей. Цели и задачи РПС будут объявлены в ходе "народного вече" в воскресенье.
    Заместитель министра обороны Украины, руководитель аппарата генерал-лейтенант Александр Дублян
    Официальные лица покинули отель "Казацкий", активисты остались - СМИ
    07:09 21.02.2016
    1833Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Некоторые активисты прибыли в гостиницу с намерением выселить РПС из помещения. Но заместитель министра обороны заявил, что применять силу к протестующим не будут.
    Полиция на Майдане Незалежности
    Киевская полиция требует от активистов покинуть отель "Казацкий" - СМИ
    05:46 21.02.2016
    3996Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    На требование полиции активисты утверждают, что заняли несколько комнат на законных основаниях и ожидают, когда им предъявят счет за проживание.
    К Майдану перебрасываются дополнительные подразделения Нацгвардии
    К Майдану перебрасываются дополнительные подразделения Нацгвардии
    03:52 21.02.2016
    2261Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В СМИ появилась информация о том, что три грузовика "КрАЗ" и несколько автобусов с бойцами Национальной гвардии подъехали к Октябрьскому дворцу рядом с Майданом Незалежности.
    Столкновения РПС и Нацгвардии на Майдане. Видео
    Столкновения РПС и Нацгвардии на Майдане 
    03:34 21.02.2016
    2900Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Во время мероприятий в Киеве заявила о себе организация "Революционные правые силы" — ее представители в военной форме призвали организовать бессрочную акцию протеста против действующих властей на центральной площади Киева.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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