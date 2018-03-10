Во время демонтажа палаток митингующих на Майдане Незалежности в Киеве произошла стычка митингующих с неизвестными людьми. Представитель РПС прокомментировал события, которые произошли в понедельник утром в центре Киева.
По словам представителя "Азова" Назара Кравченко, батальон согласился предоставить помещение при одном условии, что там не будет пьяных и вооруженных людей. Эти условия активисты "Революционных правых сил" нарушили.
Накануне в Киеве на Майдане Незалежности состоялось "народное вече" - митингующие заявили о планах создать "общественное правительство" и требуют ввести военное положение. Во многих городах Украины вчера прошла акция в поддержку патрульной полиции.
Согласно информации, активисты забрали из отеля свои документы и вещи и вместе с представителем Минобороны Украины направились в другое помещение, которое занимают представители добровольческого батальона "Азов".
Во время мероприятий в Киеве заявила о себе организация "Революционные правые силы" — ее представители в военной форме призвали организовать бессрочную акцию протеста против действующих властей на центральной площади Киева.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".