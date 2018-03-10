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    Александр Дублян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Министерство обороны Украины
    Минобороны допускает ракетный удар РФ в ответ на учения над Черным морем
    13:06 30.11.2016
    4437Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Отвечая на вопрос об угрозе России нанести ракетный удар по украинским пусковым установкам, замглавы МО Александр Дублян заявил, что от РФ "можно ожидать много чего плохого и негативного".
    Заместитель министра обороны Украины, руководитель аппарата генерал-лейтенант Александр Дублян
    Официальные лица покинули отель "Казацкий", активисты остались - СМИ
    07:09 21.02.2016
    1833Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Некоторые активисты прибыли в гостиницу с намерением выселить РПС из помещения. Но заместитель министра обороны заявил, что применять силу к протестующим не будут.
    Украинские военные
    Минобороны запланировало очередную демобилизацию на февраль 2016 года
    21:00 06.11.2015
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    Как сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Дублян, будет соответствующий указ президента по проведению демобилизации. Планируется демобилизация четвертой очереди в феврале.
    Украинские военные в Песках
    В Генштабе насчитали около 10 тыс дезертиров за время АТО
    21:39 20.06.2015
    296Переговоры по Донбассу
    Согласно информации Генштаба, в 2014 году около 10 тысяч военнослужащих самовольно оставили воинские части. В 2015 году дезертиров стало меньше, их количество составило около 100 военных.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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