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    Национальный совет реформ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко призвал соблюдать нулевую толерантность к коррупции
    19:37 19.04.2016
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    Перед заседанием Национального совета реформ президент заявил о важности соблюдения нулевой толерантности к коррупции. Он уверен, что это можно рассматривать как экономическую реформу.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко во вторник вечером проведет заседание Нацсовета реформ
    12:58 19.04.2016
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    Заседание планируется начать в 17.00. Национальный совет реформ - специальный консультативный орган при президенте Украины, отвечающий за вопросы стратегического планирования и реализации государственной политики реформ.
    Участники заседания Национального совета реформ в Киеве
    Нацсовет реформ обсудит во вторник проект госбюджета Украины
    20:29 05.12.2015
    551Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко уверен, что будет найден компромисс и совместный законопроект о налоговой реформе будет внесен в парламент. На его базе будет рассчитан бюджет.
    Государственный флаг Украины на здании Администрации президента
    Нацсовет одобрил проект изменений в Конституцию в части правосудия - АП
    12:36 10.11.2015
    168Судебная и конституционная реформы в Украине
    Президенту рекомендовано передать на рассмотрение парламента проект изменений в Конституцию в части правосудия, Петр Порошенко намерен сделать это в ближайшие дни.
    Петр Порошенко
    Президент проведет Нацсовет реформ по вопросам безвизового режима с ЕС
    21:09 18.10.2015
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    Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам в воскресенье вечером заявил, что ожидает, что Верховная Рада проголосует за все необходимые законы для введения безвизового режима с Евросоюзом.
    Участники заседания Национального совета реформ в Киеве
    Заседание Нацсовета реформ 
    17:38 19.09.2015
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    Порошенко заявил на заседании Национального совета реформ, что законодательная база для борьбы с коррупцией создана. По его словам, на очереди - создание соответствующей инфраструктуры и формирование антикоррупционных кадров.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко: локомотивом экспортной выручки стала аграрная отрасль
    22:51 30.03.2015
    150Ситуация в экономике Украины
    Во времена, когда в связи с агрессией против Украины было уничтожено промышленный потенциал Донецкой и Луганской областей, локомотивом экспортной выручки стала аграрная отрасль, заявил президент Петр Порошенко.
    Петр Порошенко во время пресс-конференции
    Порошенко предлагает оформлять пропуска в зону АТО по электронной почте
    20:04 04.03.2015
    3730
    Порошенко назвал позором, "когда у нас пропуска для пересечения линии соприкосновения в АТО выпускаются на клочке бумаги и 70% из которых подделываются, изготавливаются полтора месяца и человек должен ездить за ними четыре раза".
    Участники протеста. Архивное фото
    Украинский выбор: реформы – сегодня или гражданская война – завтра
    09:46 06.02.2015
    1527МВФ и пересмотр бюджета Украины 2015.
    На украинском госгимн Украины пока звучит так: "Ще не вмерла України і слава, і воля..." Но все чаще в Киеве, в провинции и даже в зоне АТО можно услышать, как граждане поют на русском: "Перемен требуют наши сердца... Мы ждем перемен!", отмечает Александр Матюшенко.
    Флаги Украины и ЕС
    Нацсовет реформ обсудит выполнение соглашения об ассоциации с ЕС в среду
    11:11 24.12.2014
    51Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Среди вопросов, которые будут рассмотрены: утверждение "Стратегии реформ-2020", утверждение состава исполнительного комитета Совета реформ и отчет по выполнению соглашения об ассоциации с ЕС.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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