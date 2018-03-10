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На украинском госгимн Украины пока звучит так: "Ще не вмерла України і слава, і воля..." Но все чаще в Киеве, в провинции и даже в зоне АТО можно услышать, как граждане поют на русском: "Перемен требуют наши сердца... Мы ждем перемен!", отмечает Александр Матюшенко.