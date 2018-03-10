Заседание планируется начать в 17.00. Национальный совет реформ - специальный консультативный орган при президенте Украины, отвечающий за вопросы стратегического планирования и реализации государственной политики реформ.
Замглавы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко уверен, что будет найден компромисс и совместный законопроект о налоговой реформе будет внесен в парламент. На его базе будет рассчитан бюджет.
Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам в воскресенье вечером заявил, что ожидает, что Верховная Рада проголосует за все необходимые законы для введения безвизового режима с Евросоюзом.
Порошенко заявил на заседании Национального совета реформ, что законодательная база для борьбы с коррупцией создана. По его словам, на очереди - создание соответствующей инфраструктуры и формирование антикоррупционных кадров.
Во времена, когда в связи с агрессией против Украины было уничтожено промышленный потенциал Донецкой и Луганской областей, локомотивом экспортной выручки стала аграрная отрасль, заявил президент Петр Порошенко.
Порошенко назвал позором, "когда у нас пропуска для пересечения линии соприкосновения в АТО выпускаются на клочке бумаги и 70% из которых подделываются, изготавливаются полтора месяца и человек должен ездить за ними четыре раза".
На украинском госгимн Украины пока звучит так: "Ще не вмерла України і слава, і воля..." Но все чаще в Киеве, в провинции и даже в зоне АТО можно услышать, как граждане поют на русском: "Перемен требуют наши сердца... Мы ждем перемен!", отмечает Александр Матюшенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".