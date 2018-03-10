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    МИД КНДР

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Баллистические ракеты КНДР. Архивное фото
    КНДР угрожает войной в случае введения СБ ООН морской блокады
    16:38 14.12.2017
    460Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно заявлению МИД КНДР, если США и их приспешники пойдут на морскую блокаду Кореи, то КНДР будет рассматривать это как военные действия и предпримем жесткие ответные меры самообороны.
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН. Архивное фото
    Глава МИД КНДР с трибуны Генассамблеи ООН назвал Трампа психически больным
    00:08 24.09.2017
    398Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам главы МИД КНДР Ли Ён Хо, главная опасность миру сегодня - в том, что "психически больной с манией величия" президент США Дональд Трамп имеет доступ к "ядерной кнопке".
    Дональд Трамп выступает на ГА ООН
    Глава МИД КНДР назвал выступление Трампа в ООН собачьим лаем и бредом
    06:54 21.09.2017
    503Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В пятницу министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо выступит на сессии Генассамблеи, а в субботу проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
    Флаг КНДР
    МИД КНДР полностью отверг новую резолюцию СБ ООН по санкциям
    04:58 13.09.2017
    449Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В министерстве иностранных дел КНДР заявили, что резолюция ООН о санкциях "была сфабрикована США путем различных подлых и грязных методов и средств".
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12 КНДР
    КНДР угрожает великой болью и страданиями для США из-за санкций
    06:50 11.09.2017
    1368Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно заявлению МИД КНДР, санкции и давление со стороны США с целью полного уничтожения суверенитета и права на существование КНДР входит в абсолютно безрассудную фазу.
    КНДР - Северная Корея
    Власти КНДР вызвали своих послов на совещание в Пхеньян
    04:39 14.08.2017
    360Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации СМИ, в настоящее время Северная Корея вызвала в Пхеньян послов в основных государствах, предположительно для проведения совещания дипломатического состава.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Лавров проводит переговоры с главой МИД КНДР
    06:12 07.08.2017
    639Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В рамках саммита АСЕАН в Маниле начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД КНДР Ли Су Ёна. Перед встречей глава МИД КНДР провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И.
    КНДР. Архивное фото
    КНДР остановит ядерные испытания, если США прекратят военные учения
    23:43 23.04.2016
    133Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам главы северокорейского Министерства иностранных дел Ли Су Ёна, КНДР остановит ядерные испытания, если США прекратят военные учения с Южной Кореей.
    Глава МИД КНДР Ли Су Ён. Архивное фото
    Глава МИД КНДР намерен посетить Нью-Йорк - СМИ
    02:49 12.04.2016
    50
    Как отмечается, поездка главы МИД КНДР Ли Су Ёна в Нью-Йорк станет первой после обострения напряженности на Корейском полуострове и отношений КНДР с Южной Кореей и США с начала этого года.
    КНДР. Архивное фото
    КНДР отказывается от дальнейших переговоров по ядерной проблематике
    02:24 18.10.2015
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    Заявление северокорейских дипломатов последовало после слов президента США Барака Обамы по итогам встречи с лидером Южной Кореи Пак Кын Хе о том, что США никогда не согласятся с приданием Северной Корее статуса ядерной державы
    Флаг КНДР
    КНДР заявила, что США солгали по поводу отказа от переговоров
    05:57 31.05.2015
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    Наше ядерное оружие представляет собой оборонительную сдерживающую силу для противостояния ядерной угрозе США и угрозе военной агрессии, которую мы постоянно испытываем, заявили в МИД Северной Кореи.
    Здание МИД РФ
    Москва не рассматривает ядерную программу КНДР как угрозу России - МИД РФ
    09:08 22.11.2014
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    Москва не рассматривает ракетно-ядерную программу КНДР как прямую угрозу РФ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Логвинов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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