В рамках саммита АСЕАН в Маниле начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД КНДР Ли Су Ёна. Перед встречей глава МИД КНДР провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И.
Заявление северокорейских дипломатов последовало после слов президента США Барака Обамы по итогам встречи с лидером Южной Кореи Пак Кын Хе о том, что США никогда не согласятся с приданием Северной Корее статуса ядерной державы
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".