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    Саммит АСЕАН

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи на полях АСЕАН в Маниле с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном
    Лавров в Маниле встретился со своими коллегами из Турции, Китая и США
    08:09 07.08.2017
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    Пока Лавров проводил переговоры с коллегами, курьезный случай произошел с российскими журналистами. Некоторых из них не пустили в пресс-центр и на встречи АСЕАН, потому что представители СМИ были в джинсах.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева) во время встречи на полях АСЕАН в Маниле
    Тиллерсон сообщил, что видит готовность России обсуждать урегулирование в Украине
    06:38 07.08.2017
    484Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, Российская Федерация показала "определенную готовность" говорить и искать пути разрешения кризиса в Украине.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    Лавров проводит переговоры с главой МИД КНДР
    06:12 07.08.2017
    639Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В рамках саммита АСЕАН в Маниле начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД КНДР Ли Су Ёна. Перед встречей глава МИД КНДР провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И.
    Дональд Трамп
    Трамп об участии Обамы в саммите G20: он заключает только плохие сделки
    22:17 06.09.2016
    358Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам кандидата Республиканской партии в президенты США Дональда Трампа, Обама в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным не смог добиться прогресса по Сирии. Трамп объяснил это тем, что Обама не умеет договариваться.
    Коллаж. Барак Обама и Родриго Дутерте
    Обама не будет встречаться с оскорбившим его президентом Филиппин - ТВ
    03:37 06.09.2016
    662Саммит G20 в Китае
    Президенты США Барак Обама и Филиппин Родриго Дутерте могли встретиться "на полях" саммита АСЕАН в Лаосе. Вместо этого Обама во вторник встретится с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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