Пока Лавров проводил переговоры с коллегами, курьезный случай произошел с российскими журналистами. Некоторых из них не пустили в пресс-центр и на встречи АСЕАН, потому что представители СМИ были в джинсах.
В рамках саммита АСЕАН в Маниле начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД КНДР Ли Су Ёна. Перед встречей глава МИД КНДР провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И.
По словам кандидата Республиканской партии в президенты США Дональда Трампа, Обама в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным не смог добиться прогресса по Сирии. Трамп объяснил это тем, что Обама не умеет договариваться.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.