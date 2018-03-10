В больнице не предупредили, что эпидемия кори гуляет с августа. Мужчина уверен: в известность не поставили, потому что по статистике было рано называть это "эпидемией", или же нужны были деньги перед Новым годом.
В столице – небывалое шествие: протестовали врачи. Люди в белых халатах требовали вернуть долги по зарплате и откорректировать недавно принятую Радой в первом чтении медицинскую реформу. Как же отреагировали на это украинцы в соцсетях?
Украинское правительство остается глухо к требованиям медработников. От Минздрава слышны одни обещания на будущее, а мизерные подачки не меняют нищенской оплаты труда. Недалек тот день, когда украинцев некому будет лечить.
Ранее в зоне АТО была необходимость усиливать медиками-волонтерами районные больницы, а сейчас нужно их присутствие в военных частях, считает руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".