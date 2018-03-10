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    медики

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Медуниверситет Богомольца прекратил забастовку
    12:49 28.02.2018
    1410Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Согласно заявлению забастовочного комитета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, студенты и преподаватели медуниверситета прекращают забастовку, их услышали.
    Погибшая в Одессе от кори 17-летняя девочка
    Одесса: от имени умершей дочери отец обвиняет медиков
    11:55 12.01.2018
    2436Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...
    В больнице не предупредили, что эпидемия кори гуляет с августа. Мужчина уверен: в известность не поставили, потому что по статистике было рано называть это "эпидемией", или же нужны были деньги перед Новым годом.
    Протест медработников
    Восстание врачей: соцсети обсуждают митинг в Киеве
    18:42 19.09.2017
    1701
    В столице – небывалое шествие: протестовали врачи. Люди в белых халатах требовали вернуть долги по зарплате и откорректировать недавно принятую Радой в первом чтении медицинскую реформу. Как же отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    Протест медработников
    Митинг в белых халатах. Украина рискует остаться без врачей
    18:01 19.09.2017
    3404
    Украинское правительство остается глухо к требованиям медработников. От Минздрава слышны одни обещания на будущее, а мизерные подачки не меняют нищенской оплаты труда. Недалек тот день, когда украинцев некому будет лечить.
    Врач. Архивное фото
    Забастовка медиков: "У нас просто нет выхода"
    19:58 18.09.2017
    3297Медреформа или медицинский геноцид?
    Катастрофическое положение дел в медицине вынуждает работников отрасли выйти под Верховную Раду с последним предупреждением для действующей власти.
    Ученые. Архивное фото
    Медики сделали еще один шаг на пути к бессмертию человека
    08:10 06.08.2017
    1083
    Что можно сделать с новой технологией? Усовершенствовать трансплантацию кожи, иммунотерапию или лечение рака. В настоящее время идут работы по улучшению этих видов терапии.
    Пикет МОЗ батальоном Азов и медиками в Киеве
    Пикет МОЗ батальоном "Азов" и медиками 
    14:46 17.08.2016
    478Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    Представители гражданского корпуса "Азов" совместно с медицинскими работниками и независимыми профсоюзами Украины проводят акцию протеста у здания Министерства здравоохранения Украины.
    Средняя зарплата врачей в Украине. Инфографика
    Средняя зарплата врачей в Украине 
    19:18 19.06.2016
    14135Как жить? Митинги учителей, бунт чернобыльцев, голодовка шахтеров
    День медицинского работника отмечается в третье воскресенье первого месяца лета. В этом году он выпал на 19 июня. Какие зарплаты у украинских врачей, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Позиции ВСУ в Опытном под Донецком
    В зоне АТО большая проблема с медиками в военных частях - Друзенко
    20:19 25.04.2016
    176Донбасс: мир или война.
    Ранее в зоне АТО была необходимость усиливать медиками-волонтерами районные больницы, а сейчас нужно их присутствие в военных частях, считает руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко.
    Нападение на станцию скорой помощи в Симферополе
    Личность напавшего на медиков "скорой" в Симферополе установлена - МВД
    20:36 26.09.2015
    741
    Согласно информации, которую сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел России, личность подозреваемого установлена, принимаются меры к его задержанию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Забастовка студентов-медиков в Киеве
    Медуниверситет Богомольца прекратил забастовку
    12:49 28.02.2018
    1410
    Согласно заявлению забастовочного комитета Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, студенты и преподаватели медуниверситета прекращают забастовку, их услышали.
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